Quando andiamo in farmacia sarebbe opportuno approfittare della gentilezza del personale medico per controllare la pressione del sangue. Soprattutto dopo i cinquant’anni, o se in passato abbiamo avuto problemi di cuore. Una pressione sanguigna troppo bassa, o anche troppo alta, potrebbe infatti portare problemi più o meno gravi alla salute. Ricordiamo che i valori ideali sarebbero compresi tra i 120 e gli 80 mmHg. Valori che potrebbero differire leggermente in base all’età, al sesso e alla singolare predisposizione genetica. Cerchiamo di capire quali pericoli potrebbe nascondere un valore della pressione che sia troppo basso o troppo alto. Senza dimenticare un altro possibile pericolo per la nostra salute.

Oltre alla tavola sarebbe importante lo sport

Fare sport, o comunque attività fisica quotidiana e costante, sarebbe un toccasana non solo per la testa, ma anche per il cuore. Prendere e andare a fare una bella passeggiata di un paio d’ore, possibilmente lontano dallo smog, sarebbe il jolly ideale per tonificare il cuore. Allo stesso modo, se le condizioni di salute ce lo permettono, potrebbe aiutare la salute del cuore anche fare nuoto, yoga, sport di squadra o singolo. Anche la bicicletta è il tennis, il padel e l’atletica potrebbero rivelarsi ottimi alleati della salute mentale e fisica.

Pressione alta o bassa ecco quando la tavola potrebbe aiutare il nostro cuore

Ancora una volta potrebbero entrare i saggi consigli delle nostre nonne nei rimedi semplici per abbassare la pressione arteriosa. Re incontrastato di questa azione sarebbe da sempre l’aglio, con il suo potere vaso dilatatore. Altrettanto bene farebbe, secondo la medicina, mangiare un pezzettino di cioccolata con percentuale di purezza più vicina possibile al 100%. Gli sportivi sanno molto bene quanto sarebbe salutare anche la banana, il cui carico di potassio e magnesio, sarebbero potenti alleati del cuore e della pressione arteriosa.

Questi alimenti sarebbero molto salutari per il cuore

Recentemente una rivista americana, affrontando il tema tanto caro del colesterolo alto, avrebbe stilato una classifica dei cibi alleati del cuore. Sul podio ci sarebbero il pesce, i legumi, ma anche la frutta fresca e quella secca. Da tenere in conto anche l’importanza dei cereali integrali, ma anche di verdure come la barbabietola e il cavolo nero che sarebbero dei veri e propri spazzini delle arterie. Alimenti, che uniti anche agli spinaci, miniera di ferro, manterrebbero più fluido e pulito il ciclo sanguigno. Pressione alta o bassa ecco quando la tavola potrebbe aiutare il nostro cuore a stare meglio.

