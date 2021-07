Se possiamo unire un piatto economico e gustoso alla lotta contro il colesterolo cattivo abbiamo vinto. Solitamente, infatti, i piatti della nostra tradizione italiana più economici non sono i migliori a combattere il colesterolo. Tuttavia, noi di ProiezionidiBorsa cerchiamo sempre di dare i migliori consigli al Lettore. In questo caso, ad esempio, spieghiamo al Lettore come questa ricetta tradizionale riesca a farci bene alla salute.

Oggi, però, vogliamo parlare di un altro piatto, che è anche molto conveniente. Infatti, in pochi sanno che questo piatto economico è ottimo per abbassare il colesterolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una delizia che arriva dalla Toscana

Dalla regione di Firenze arrivano davvero tantissime delizie. Che siano salumi, formaggi o preparazioni più complesse, tutti noi italiani siamo perdutamente innamorati della Toscana. Oggi vogliamo parlare dei benefici di un piatto della tradizione toscana, la pappa al pomodoro. Tra l’altro, il piatto è diventato anche molto famoso grazie alla canzone di Elisa Mutto che ha fatto il giro del mondo.

Pochi sanno che questo piatto economico è ottimo per abbassare il colesterolo

La pappa al pomodoro è di una semplicità estrema e per il colesterolo è un vero toccasana. Da una parte, gli studi che confermano che il pomodoro è perfetto per ridurre il colesterolo cattivo sono molteplici. Dall’altra, la pappa al pomodoro non ha bisogno né di particolari condimenti né di aggiunte di grassi. Dunque, la pappa al pomodoro può trasformarsi chiaramente in una cena squisita.

Infine, noi di ProiezionidiBorsa ci sentiamo di dare due consigli. Il primo è naturalmente quello di preparare il brodo vegetale come Dio comanda. Anche se esistono validissime alternative di brodi vegetali già pronti, quello fatto artigianalmente non lo batterà nessuno. In secondo luogo, non dimentichiamoci di infornare il pane prima di usarlo come ingrediente. Non limitiamo l’uso dell’aglio: la nostra pappa al pomodoro sarà ancora più buona!