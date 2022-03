Togliamoci dalla testa il concetto della tisana prettamente invernale. Il piacere della tazza fumante, davanti alla tv la sera con un bel film. O mentre siamo davanti al computer e cerchiamo qualcosa di rilassante e dissetante allo stesso tempo. Che magari sia naturale e benefico e non contenga zuccheri in eccesso, coloranti e grassi vari. La tisana può e deve essere una bevanda che non conosce stagioni. Anzi, un po’ come la frutta, può seguire proprio le stagionalità e offrirci delle sorprese piacevoli in tutti i periodi dell’anno. Anche durante la stessa estate, col caldo e la sete continua, delle tisane dissetanti naturali, bevute fresche potrebbero fare benissimo alla diuresi. Integrare il famoso litro e mezzo di acqua con delle tisane è un’ottima idea per il nostro organismo. Come la tisana che suggeriamo oggi ai nostri Lettori.

La tisana depurativa del fegato che usavano anche i romani

Non è facile trovare in commercio una tisana vecchia di 2.000 anni e più. Eppure, è proprio quello che accade parlando dell’anice. Il suo benefico effetto digestivo era conosciuto già al tempo dei romani. Ne approfittavano i nobili, per assumere questa erba al termine dei famosi banchetti in cui gozzovigliavano per ore. Poi la scienza ha sperimentato e conosciuto le intuizioni dei romani, concordando sui benefici che porterebbe l’anice al nostro fegato. E, c’è un altro piccolo, ma curioso particolare che faceva amare l’anice ai romani: le sue presunte funzioni afrodisiache. Ma questa è un’altra faccenda.

Svelata finalmente l’eccezionale tisana primaverile che potrebbe mantenerci in linea depurando il fegato e sgonfiando la pancia con vitamine e minerali preziosi

Chissà quante volte ci sarà capitato di assaggiare dei dolci molto intensi e calorici ma col profumo di anice. Tutto vero, perché le nostre nonne usavano l’anice per la preparazione di torte, pasticcini e dolci calorici per favorire lo sgonfiamento della pancia. In molte zone dell’Asia e del Mediterraneo Orientale, l’anice è abbinato alla carne. I nonni ben sanno che uno dei digestivi ancora al top, la Sambuca, ha l’anice tra i suoi ingredienti.

Ottima anche per il sonno

Girava un tempo anche il mito che l’anice curasse la mancanza di sonno e combattesse proprio l’insonnia. Come spesso accade nelle tradizioni popolari, c’è del vero. Proprio grazie ai suoi nutrienti, come abbiamo visto l’anice agisce a livello depurativo. Favorendo la digestione e il metabolismo, la conseguenza di prendere sonno meglio sarebbe abbastanza logica. Soprattutto per le conoscenze della scienza moderna. Svelata finalmente l’eccezionale tisana primaverile che possiamo acquistare già pronta nei supermercati, o anche comodamente a casa sul web. Semplicemente cliccando “tisana all’anice” nello shopping online.

