Secondo i dati ufficiali delle varie associazioni ed enti turistici, gli italiani che scelgono la montagna sarebbero sempre di più. Saremmo passati da un 25% del 2019 fino al 35% di queste prime caldissime settimane estive. Dati da prendere sempre con la dovuta cautela, perché soprattutto ultimamente, tantissimi cercano il fresco della montagna anche più volte in un mese. In sostanza, se prima molte famiglie andavano in piscina, adesso cercano anche il fresco della montagna. Unitamente, alla possibilità ovviamente di fare passeggiate rilassanti, di respirare aria fresca e pulita e di assaggiare i prodotti enogastronomici locali. Come in questa meravigliosa meta, che addirittura riesce a unire lago e montagna assieme. In questo articolo vedremo, invece due località forse meno sponsorizzate di tante altre e più economiche. Ma non per questo meno affascinanti, belle e ospitali.

Perché andare in vacanza in Valdidentro

Relax, aria pulita e divertimento low cost in queste 2 mete italiane per tutti i portafogli. Siamo proprio a due passi da Bormio e non troppo lontani da Livigno, mete particolarmente ambite dal turismo italiano e internazionale. Il comprensorio della Valdidentro è in grado di offrire ai suoi ospiti tutto ciò che cercano a prezzi concorrenziali. Sono, infatti tantissimi, gli alloggi, per qualsiasi tipo di portafoglio, in centro e nelle immediate vicinanze. Qui, l’ospitalità è di casa, in tutto il comprensorio e ci sarà la possibilità veramente di staccare la spina dallo stress quotidiano. Ideale come vacanza per tutti coloro che amano la mountain bike, il trekking e le passeggiate. Tra sentieri e boschi, torrenti e laghetti, fino al meraviglioso Parco dello Stelvio, in cui è possibile avvistare tantissimi esemplari di fauna protetta.

Relax, aria pulita e divertimento low cost in queste 2 splendide località

Dalla Lombardia ci spostiamo ad Alpago, ridente comune delle Dolomiti venete, in provincia di Belluno. Bellissimo il lago di Santa Croce, di origine naturale, ma poi ampliato dall’uomo, che si estende fino al confine con Treviso. Oltre a presentarsi come la meta ideale, anche in questo caso per chi ama la bicicletta e le passeggiate, Alpago vanta un clima davvero piacevole. Anche nelle giornate più calde, sia sul lago che nelle zone circostanti, spira un’arietta davvero piacevole. Premiata anche nella “Guida Blu” come una delle mete lacustri, assolutamente da non perdere.

