Sul pane o sulla pasta potremmo mettere questi semi utili per la salute

Sul pane o su altri prodotti da forno perché non provare a mettere questi semi? Una ricarica di energia e di salute per il nostro organismo.

In cucina sono tanti i semi che si possono utilizzare e sono ottimi anche per la nostra salute. È proprio il caso di parlare dei semi di papavero, che stanno diventando molto famosi negli ultimi anni. Vengono utilizzati per guarnire primi piatti, secondi e anche semplici panini o piadine. Conosciamo anche quelle che sono le sue proprietà e il perché vengono così tanto consigliati.

Valori nutrizionali dei semi di papavero

100 g di semi di papavero apportano circa 500 kcal. Il restante dei valori nutrizionali sono suddivisi così:

40 g di grassi;

12 g di carboidrati;

14 g di fibre;

19 g di proteine;

0,1 g di sale.

Tra i vari sali minerali spicca la presenza del calcio e tra le vitamine è presente la vitamina E.

Sul pane o sulla pasta potremmo mettere i semi di papavero

Il fatto che i semi di papavero siano ricchi di calcio è un fattore che al nostro corpo interessa tantissimo. Molti non sanno che il calcio, oltre a favorire e a mantenere in salute le ossa, partecipa a numerose reazioni chimiche che avvengono nel nostro organismo. In particolar modo controlla numerosi enzimi e serve anche per la normale ritmicità del cuore. Fondamentale per la contrazione muscolare e la coagulazione del sangue.

I benefici dei semi di papavero

Oltre a questi benefici che sono presenti grazie alla quantità di calcio, ci sono altre proprietà che risiedono in questo alimento. Difatti i semi di papavero vengono utilizzati come rimedi naturali contro episodi di ansia e stress. In una situazione particolare di stress fisico oppure emotivo, si potrebbero prendere anche integratori a base di questo alimento. Questa capacità è garantita dal fatto che sembrerebbero avere delle proprietà calmanti e rilassanti. Oltre al calcio è presente anche un altro minerale, il manganese. Quest’ultimo è molto importante, alla pari del calcio, in quanto va a contrastare la presenza dei radicali liberi. Questi andrebbero a danneggiare le nostre cellule, di conseguenza andando a ridurne la presenza, potremmo proteggere il nostro organismo. In più il manganese servirebbe per regolarizzare la presenza di zuccheri nel sangue.

Come assumerli nell’alimentazione e all’interno della dieta

Come abbiamo già annunciato esistono diversi integratori alimentari a base di semi di papavero. Basta recarsi in erboristeria e provare a chiedere cosa c’è disponibile. Ad ogni modo è importante anche sentire il parere del proprio medico anche per quanto riguarda le dosi da assumere. Ogni problema e ogni persona avrà un dosaggio differente. Oltre agli integratori, però, ci sono vari modi per assumerli. Nel modo più banale possono essere semplicemente abbinati a qualche ricetta sfiziosa. Infatti questi semi sono tra gli ingredienti principali del curry. In alternativa si possono creare anche dei prodotti da pasticceria contenenti i semi di papavero. Ad esempio in Trentino è famoso lo strudel ai semi di papavero. Anche sul pane o sulla pasta potremmo mettere questi semi, per creare anche tanti piatti gustosi.