Il giusto vino da abbinare a lenticchie, polpo, baccalà: faremo un figurone spendendo meno di 9 euro

I menù per il cenone di San Silvestro o il pranzo del Capodanno probabilmente sono già scritti ma quale vino possiamo abbinare? Ecco alcune proposte per fare un figurone spendendo poco.

Al Nord per festeggiare l’arrivo del nuovo anno si predilige il menù di terra con lenticchie, cotechino o zampone. Nel Sud le pietanze a base di pesce primeggiano in tutti i menù. Appena terminato il Natale siamo subito proiettati verso il 2023, per vedere come andrà il nuovo anno. Passiamo quindi in rassegna i migliori abbinamenti enologici con vini eccellenti sotto i 9 euro. Inoltre, impareremo qualche vocabolo tecnico da sfoderare quando degusteremo i vini, mostrandoci sommelier provetti!

Il giusto vino da abbinare alle lenticchie

Le lenticchie sono un collaudato contorno proprio perché nella tradizione si pensa che ogni chicco mangiato si trasformerà in moneta per l’anno nuovo.

Il primo vino che dobbiamo citare è l’immancabile Lambrusco che costituisce l’abbinamento principe per questo piatto. Suggeriamo in particolare il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Secco (prezzo consueto fra le 7 e le 9 euro ma può anche arrivare a 25). Potremmo descriverlo come di colore rosso rubino, al naso inebria con note di frutti di bosco come le more. Al palato è avvolgente ma fresco e di lunga persistenza.

Per variare consigliamo un Grignolino d’Asti DOC, dal colore rosso rubino, che al palato si evolve con eleganza e ha un finale sapido. La sapidità è un sentore salino, minerale che si avverte in alcuni vini, (prezzo 8 euro circa).

Il polpo: l’abbinamento migliore con il vino

Con il polpo possiamo fare diverse ricette, dal polpo in insalata a quello grigliato o fritto. Potremmo abbinare delle bollicine oppure un vino fermo. Opteremo per la seconda soluzione per rientrare nel nostro budget.

Sono ottimi da abbinare al polpo sia una Ribolla Gialla friulana sia un Fiano d’Avellino. Noi in questo caso suggeriamo un Verdicchio Castelli di Jesi DOC. Il prezzo varia dalle 5 euro in su. Si tratta di un bianco dalle sfumature giallo paglierino. Alle narici i sentori di frutta gialla come l’albicocca sono ben presenti mentre in bocca è sapido con una nota finale di mandorla.

Che vino abbinare al baccalà?

Come per il polpo anche per il baccalà abbiamo moltissime preparazioni. Il baccalà è uno dei preziosi pesci ricchi di omega 3 delle festività. Alla vicentina, fritto oppure in umido: gli abbinamenti enologici possono cambiare a seconda della preparazione. Solo nel caso di fritture, abbineremo un vino bianco con una acidità discreta che “sgrasserà” il palato dai condimenti più ricchi ed unti. Si presta ad un accostamento con tutte le preparazioni, il vino Grillo Sicilia, di denominazione di origine controllata (DOC) è tutto da scoprire. Questo vino ha colore giallo paglierino con riflessi verdi. All’olfatto presenta sentori di frutta tropicale e agrumi, al gusto si presenta morbido e rotondo con un acidità delicata e una piacevole freschezza. L’acidità non è elevata e pertanto si presta a diventare anche vino per tutto il pasto per il menù di pesce.

Il giusto vino da abbinare ai piatti tipici del Capodanno può essere anche economico, senza spendere una fortuna.