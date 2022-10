Suggestivo borgo medievale ricco di storia e cultura da visitare a ottobre

Ottobre è sicuramente il mese ideale per chi ama viaggiare in tranquillità. Non dovendo sopportare il caldo e i disagi tipici del turismo di massa, infatti, c’è più possibilità di trovare pace e relax. Tra le tante mete da poter scegliere in questo periodo troviamo Montecchio Emilia, un comune italiano di 10.366 abitanti situato tra Parma e Reggio Emilia.

Si tratta di un suggestivo borgo medievale ricco di storia, abitato fin dall’epoca romana, come testimoniano le varie scoperte archeologiche. Infatti, oltre ad una necropoli, sono stati rinvenuti frammenti di utensili, vasi, monete e vari oggetti destinati a culti religiosi.

In epoca medievale, invece, il territorio di Montecchio Emilia è stato per secoli ambito e conteso da vari Stati, Regioni e grandi famiglie dinastiche, come gli Sforza. Questo per via non solo della presenza di importanti fortificazioni difensive e offensive, come baluardi, rocche e bastioni, ma anche per la sua posizione geografica e strategica.

Cosa vedere in questa cittadina emiliana

Montecchio Emilia è anche una cittadina molto interessante da vedere e visitare. Tra le strutture più importanti troviamo il castello medievale risalente all’XI secolo e recentemente ristrutturato. Le sue ampie stanze, oggi, sono adibite a sala multimediale, sala consiliare, biblioteca comunale e spazio espositivo. Suggestivi sono anche il giardino esterno, utilizzato durante l’estate per manifestazioni e concerti, e la bellissima torre, alta 35 m, dalla quale si può scorgere l’intera città.

Il centro del paese, invece, è Piazza della Repubblica, sulla quale si affacciano il Palazzo Municipale del 1577 e la Chiesa della Madonna del Popolo. Da vedere assolutamente anche tutto il centro storico, dai tratti tipici del Medioevo e del Rinascimento, caratterizzato da strade strette, voltoni, balconcini e ville signorili, come Casa Cavezzi.

Suggestivo borgo medievale ricco di storia per una gita autunnale

Da sabato 29 a lunedì 31 ottobre a Montecchio Emilia si svolgerà l’892ª edizione della tradizionale Fiera di San Simone. In questi 3 giorni il centro storico della città accoglierà circa 300 bancarelle del mercato tradizionale, alle quali se ne aggiungeranno alcune del mercato contadino. Inoltre ci saranno anche degli stand delle varie associazioni culturali e di volontariato del territorio.

Insomma, sarà l’occasione per reggiani, parmigiani e non solo di trascorrere delle bellissime giornate, anche con i propri figli e nipoti. Infatti sarà attivo anche il Luna Park, dal pomeriggio di venerdì 28 ottobre fino a martedì 1° novembre. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle altre attività consigliamo di consultare la pagina ufficiale del Comune di Montecchio Emilia.

Lettura consigliata

Ecco come contrastare efficacemente questi fastidiosi problemi di salute che potrebbero insorgere durante un viaggio