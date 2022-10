Un trend che sta prendendo sempre più piede nel mondo del turismo è la riscoperta di moltissimi borghi sparsi per tutto lo stivale. Infatti, grazie alla grande mobilità, garantita dalle nuove forme di lavoro, tantissime persone decidono di viaggiare per visitare città e paesi limitrofi. In questo senso, quindi, è sempre più gettonata l’idea del viaggio breve, inteso come scampagnata o come vera e propria toccata e fuga. L’autunno si conferma la migliore stagione per effettuare questo tipo di esperienze, perché assicura ancora un clima abbastanza mite.

Un borgo antico da visitare

I borghi e le città da poter visitare nel nostro Paese sono veramente un’infinità. Tra le mete più interessanti da scoprire durante questo mese troviamo sicuramente Alba, un comune di 31.394 abitanti in provincia di Cuneo, in Piemonte. Situato a pochi passi da Torino e da Cuneo (circa 50 km), questo borgo è un vero scrigno di cultura e bellezza.

All’interno della città è possibile visitare, infatti, vari luoghi d’interesse. Il fulcro è Piazza Risorgimento, dove sorge l’imponente Duomo in stile gotico, costruito tra il 1486 e il 1517. Dalla piazza parte anche Via Vittorio Emanuele (detta anche Via Maestra) che attraversa tutto il centro storico e che è caratterizzata da vari stili architettonici. Un’altra strada importante è Via Cavour che conserva un impianto tipicamente medievale e nel quale si possono osservare la Casaforte Riva, la Loggia del Mercanti e alcune torri. Queste ultime, costruite tra il XIV e il XV secolo, sono l’emblema della città che veniva appunto definita “città delle cento torri”. Infine, tra le strutture religiose, meritano di essere visitate la Chiesa di San Domenico, quella dei Santi Cosma e Damiano, quella di Santa Caterina e quella di Santa Maria Maddalena.

A pochi passi da Torino spicca questo meraviglioso borgo tutto da scoprire

Oltre a visitare queste particolarissime strutture e camminare per i suggestivi vicoli della città, Alba è anche bella da vivere, soprattutto nel mese di ottobre. Da sabato 8 ottobre e per le successive nove settimane, infatti, Alba ospiterà la 92ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Quest’ultima sarà visitabile tutti i weekend, con l’apertura straordinaria prevista per il ponte dei morti del 31 ottobre e 1° novembre.

Riprendendo un po’ il focus della passata edizione, anche quest’anno il tema della fiera sarà la sostenibilità, declinata nel campo ambientale, sociale ed economico. Infatti, tra sabato 29 e domenica 30 ottobre, si confronteranno su questo tema vari esponenti del mondo della finanza, dell’innovazione digitale, della moda, dell’arte e così via. Nell’ottica di coinvolgere anche i giovani, l’esperienza sarà ulteriormente impreziosita dalla possibilità di sperimentare le potenzialità del Metaverso. Per scoprire tutte le iniziative e le proposte per i weekend successivi, consigliamo di consultare il sito ufficiale del comune di Alba.

