Quanto si risparmia sulla bolletta della luce staccando la TV

Per abbassare i consumi di elettricità molto spesso basta compiere una semplicissima operazione. Ovverosia quella di staccare la spina. E questo perché, tra le mura domestiche, ci sono tanti elettrodomestici e tante apparecchiature elettroniche che fanno girare il contatore dell’Enel pure quando questi sono a riposo.

È il caso, per fare un esempio, della macchinetta del caffè. Questa si può spegnere per buona parte della giornata. Essa, infatti, serve giusto per gustarsi l’espresso al mattino. Così come, quando non servono, si possono staccare pure i computer dall’alimentazione.

E lo stesso dicasi per il televisore, andando così ad azzerare i consumi in standby. Vediamo allora come, quando e perché l’importo da pagare sulla bolletta può scendere proprio staccando tutte le apparecchiature elettriche. Quelle che non saranno utilizzate nell’immediato.

Quanto si risparmia sulla bolletta della luce semplicemente staccando la spina

Nel dettaglio, staccare il televisore significa eliminare i consumi di energia elettrica in standby. Ovverosia azzerare del tutto i consumi di luce della TV in quanto la modalità standby consuma sempre corrente. Dato che in realtà il televisore resta sempre abilitato per un’accensione immediata.

Ed allora, quanto si risparmia sulla bolletta della luce staccando la spina? Al riguardo c’è da dire che il consumo dello standby per il televisore, e per qualsiasi altro elettrodomestico o apparecchiatura elettronica, è alquanto modesto. Nel breve termine. Ma questo consumo di elettricità su base annua diventa poi rilevante all’aumentare del numero di dispositivi che, durante le 24 ore, restano in standby per molto tempo nel corso della giornata.

Quanto incide il consumo in standby di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche

Il calcolo in euro, che è relativo proprio al risparmio di energia elettrica in bolletta azzerando lo standby, è chiaramente proporzionale al numero di dispositivi che, tra le mura domestiche, restano per molte ore spenti ma con la luce rossa accesa. Nei casi limite si stima che l’incidenza sulla bolletta della luce, per questi consumi di elettricità che rappresentano in realtà uno spreco, possono arrivare fino a ben il 10% della spesa complessiva.

In più, spesso lo standby non si azzera semplicemente per pigrizia. Per spegnere la lucetta rossa, infatti, occorre andare ogni volta a staccare la spina. Ma una soluzione c’è ed è molto efficace. Precisamente, è quella di andare a collegare tutte le apparecchiature elettroniche e tutti gli elettrodomestici alle multiprese. Ovverosia alle ciabatte. Con quelle smart a spegnimento automatico che, inoltre, tagliano lo standby davvero e sempre senza fatica.

Lettura consigliata

In che fascia oraria si risparmia energia elettrica e gas sulla bolletta