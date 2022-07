Quando arriva l’estate basta fare due passi per rischiare di sudare. È quasi una reazione naturale quando la temperatura è particolarmente alta.

E allora molti si chiedono se sudare tanto faccia bene o male. Come spesso accade in medicina, la risposta secondo gli esperti non può essere univoca. Anche perché, per chi non ne ha le competenze, non è facile distinguere ciò che è fisiologico da ciò che è patologico.

Di certo c’è che versare molto sudore, perdere liquidi e non reintegrarli equivale ad un rischio che, a sua volta, ne innesca altri.

Il problema diventa, perciò, mettere in atto delle contromisure, per evitare che si avvii un circolo che può nuocere al benessere. Potremmo fare un esempio concreto per capire la tipologia di problemi cui si riferisce.

Sudare tanto in estate non farebbe male, ma esporrebbe a un rischio

Molti non sanno, ad esempio, che d’estate si assisterebbe ad un aumento dei casi di coliche renali. Tutto sarebbe dovuto ad un processo che si innesca a monte. La maggiore sudorazione, infatti, favorisce la precipitazione dei sali urinari. Accade, quindi, che si formino dei calcoli e si vada incontro a coliche. Lo si apprende dalle pagine dell’Humanitas.

Il problema colpisce soprattutto gli uomini ed è molto diffuso. Ragion per cui non bisogna sottovalutare la necessità di adottare uno stile di vita sano e, soprattutto d’estate, mettere in atto i giusti comportamenti per evitare i rischi. Nulla di impegnativo o di diverso da tanti consigli che si danno come forma di prevenzione per tante altre situazioni.

Si consiglia di mangiare poca carne (bianca, evitando quella rossa), scegliere alimenti ricchi di potassio e cibi vegetali. Sarebbe opportuno invece bere tanto, a patto che ovviamente non ci sia una colica in corso. In quel caso non bisognerebbe assolutamente farlo. Queste indicazioni sono valide anche per chi avesse già avuto a che fare con le coliche renali, anche perché si tratta di un problema che può recidivare.

Tuttavia, è un esempio concreto del perché spesso si sente dire agli scienziati di bere tanto quando fa caldo. E va detto che non è l’unica motivazione per cui fa bene farlo.

Quando fa caldo è una cosa che va gestita

Dunque sudare tanto in estate non farebbe male. A patto che, ovviamente, già all’origine non ci siano dei problemi di qualche tipo e diversi da una situazione ordinaria. Qualora si notino delle anomalie, il consiglio è di rivolgersi al medico.

Di certo c’è che bere molta acqua per reintegrare i liquidi fa quasi sempre bene. Per sapere le giuste quantità si può sempre fare riferimento al proprio professionista sanitario di riferimento. Attenzione, inoltre, ai falsi miti sull’acqua che esistono.

