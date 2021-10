Quando ci nasce un figlio o un nipotino molto spesso non sappiamo quale nome dare loro. Da un lato abbiamo a disposizione migliaia di nomi, alcuni più tradizionali, altri meno, ma dall’altro finiamo sempre per prediligere quelli più comuni. Conseguenza di ciò è il fatto che i nomi più usati in Italia sono sempre gli stessi e la moda finisce per farla da padrona.

Secondo noi è un’ottima cosa riprendere dalla tradizione alcuni nomi ora caduti in disuso, alcuni dei quali hanno significati molto positivi e benauguranti. Oggi, infatti, vedremo perché potrebbe arrivare successo e fortuna grazie a questi 4 bellissimi nomi da bambino e bambina poco frequenti.

Il nome è un marchio che ci accompagna per tutta la vita

Dare un nome a un bambino appena nato è uno dei gesti più carichi di simboli che possano esserci. Dando il nome, infatti, stiamo trasferendo molti significati alla persona futura che il bambino diventerà. Secondo i latini “nomen omen”, il nome è il destino, ovvero un nome può essere portatore di auspici. Per questo motivo è molto importante usare nomi positivi e luminosi, ricchi di significati e di auguri.

Oggigiorno abbiamo a disposizione moltissimi nomi che provengono dalle più svariate lingue e tradizioni. Accanto ai tipici nomi cristiani e latini abbiamo quelli biblici, quelli arabi e persiani, quelli della tradizione nordica e celtica e molti altri ancora. Oggi vogliamo occuparci di alcuni nomi tipici della nostra tradizione che hanno un bel significato.

Successo e fortuna grazie a questi 4 bellissimi nomi da bambino e bambina poco frequenti

Un nome maschile molto positivo è il nome Vincenzo. Questo nome deriva dal latino “vincens” che significa vincente e che ha assunto una connotazione cristiana come vincitore del male. È un nome molto importante, dal bel significato. L’onomastico si festeggia il 22 gennaio.

Altro nome molto significativo è Fausto, che deriva al latino e significa “propizio, fortunato, favorevole”. Questo nome ha un bellissimo significato per chi lo porta, l’onomastico si festeggia il 17 luglio.

Per quanto riguarda i nomi femminili proponiamo il nome Zada, di origine araba e che significa fortuna, abbondanza, donna prospera e fortunata. Si tratta di un nome poco comune ma con un suono molto dolce e semplice da pronunciare. L’onomastico è il giorno di Ognissanti.

Altro nome femminile corto e dal suono molto dolce è Ada. Questo nome è di origine germanica ed è un augurio di successo e di nobiltà. Il nome deriva da una locuzione germanica che significa “nobiltà” e “Ornamento”.

Se siamo alla ricerca di bei nomi ricchi di significato, ecco 4 nomi perfetti per dei neonati.