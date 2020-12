Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi ProiezionidiBorsa affronta un argomento che attira la curiosità delle neomamme e dei neopapà. La scelta del nome dei figli è una questione delicata. Talvolta essa accende gli animi dei genitori, coinvolti in buffe diatribe che in alcuni casi possono durare per tutta la gestazione. In passato si usava chiamare i figli con i nomi dei genitori o dei nonni. Questa tendenza è ancora molto forte, ma i nuovi nomi e l’influenza straniera hanno sicuramente portato a un’evoluzione nella scelta. In questo articolo vediamo quali sono i nomi più gettonati dei figli, facendo riferimento ai dati forniti dall’ISTAT in materia. Ecco i nomi dei bambini italiani più diffusi nel 2020.

Per completezza di informazione, occorre specificare che le statistiche raccolte dall’ISTAT sono aggiornate al 2018. Tuttavia, abbiamo effettuato alcune ricerche accurate sui siti frequentati dalle mamme per ottenere dei dati freschi. Da queste ricerche emerge che il trend è stato confermato per il 2019 e il 2020.

I nomi delle femminucce

Di seguito riportiamo i 5 nomi più scelti abbinati alle percentuali per quanto riguarda le bambine:

a) Sofia 2,99%

b) Giulia 2,76%

c) Aurora 2,74%

d) Alice 1,75%

e) Ginevra 1,72%

I nomi dei maschietti

È la volta di vedere quali sono i 5 nomi meglio classificati con le relative percentuali per i bambini:

a) Leonardo 3,39%

b) Francesco 2,87%

c) Alessandro 2,50%

d) Lorenzo 2,45%

e) Mattia 2,41%

I nomi stranieri più scelti in Italia

Come accennato, non manca poi il ricorso ai nomi esotici da dare alla prole. Negli ultimi anni, anche a causa della globalizzazione culturale, in Italia è cresciuto il numero di piccole dame e cavalieri dal nome esotico. Tra quelli selezionati per le bambine si possono menzionare: Nicole, Isabel e Emily. Per quanto riguarda i bambini invece le preferenze dei genitori sono orientate su Thomas, William e Kevin. Degna di nota è poi la diffusione di Nathan, nome scelto qualche anno fa da Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci per loro figlio. Ecco i nomi dei bambini italiani più diffusi nel 2020.