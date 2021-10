Con l’abbassamento delle temperature inizia un periodo difficile per molte delle nostre piante.

Nonostante ciò, non vorremmo rinunciarvi perché riempiono l’ambiente di colori vivaci e migliorano il nostro umore, risultando piacevoli da avere in casa o in terrazzo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per esempio, per mantenere rigogliosi i gerani in autunno bastano queste mosse che non tutti conoscono, così riusciremo a preservarne lo stato di salute.

Ci sono invece piante che amano questa stagione e non risentono del freddo in arrivo, risultando utili nel riempire gli spazi di colori e profumi.

Pochi sanno che per un narciso sempre sano e rigoglioso bastano questi semplici trucchetti

Il narciso autunnale è una pianta molto semplice da coltivare, adatta anche a chi non è dotato di pollice verde; infatti, non necessita troppe cure e attenzioni.

Questa pianta, come possiamo notare dal nome, è perfetta per questo periodo dell’anno infatti fiorisce tra settembre e novembre, prima dell’arrivo dell’inverno.

Dovremo per prima cosa accertarci che si trovi in un vaso che gli garantisca lo spazio necessario a crescere e svilupparsi.

Per crescere bene dovremo poi garantirle un terriccio ricco di materia organica mentre il vaso deve essere preferibilmente in terracotta, con circa 30 cm di profondità.

È anche consigliato mettere della ghiaia grossolana sul fondo dello stesso per poi ricoprirla con il terreno, così da scongiurare pericolosi ristagni idrici.

Se compriamo i bulbi, dovremo posizionarli nel vaso insieme al terriccio, in un luogo dove le temperature siano comprese tra i 2 e gli 8 °C.

Nel momento in cui i germogli saranno lunghi circa 6cm spostiamo il vaso in una zona più luminosa e con una temperatura di 15-18 °C.

Attendiamo circa 10 giorni e posizioniamolo sul davanzale di una finestra, dove le temperature saranno ancora più elevate, così fiorirà in breve tempo.

Il Narciso autunnale può essere soggetto ad attacchi di afidi e acari, oltre che a malattie fungine, per cui dobbiamo controllarla periodicamente.

Non tutti però sanno che per dire addio ad afidi e parassiti delle piante basta solo questo comune prodotto di scarto, senza spendere denaro prezioso.

Pochi sanno che per un narciso sempre sano e rigoglioso bastano questi semplici trucchetti che ci permetteranno di mantenerlo anche in ottima salute.

Ulteriori informazioni

Se posizioniamo il narciso in piena terra, non necessiterà di particolare concimazione perché trarrà acqua e nutrimenti in maniera diretta.

Se sappiamo che il nostro terreno è abbastanza povero di nutrienti, durante la sua ripresa vegetativa potremo aggiungere del concime per piante da fiore.

Mentre, se abbiamo posizionato il narciso in vaso è consigliato, una volta al mese, somministrare in aggiunta all’acqua del concime liquido.

Approfondimento

Ecco la pianta ideale da coltivare in balcone e in giardino durante l’autunno