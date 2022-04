Che ci si creda o meno all’oroscopo, tutti conosciamo il nostro segno zodiacale, le sue caratteristiche, i lati positivi e negativi, anche i più profani. Se capita, non si rifugge dal dare una sbirciatina alle previsioni di quello che sarà. Pertanto, talvolta fa bene leggere che le stelle e i pianeti ci stanno sorridendo. Esattamente come credere che le nostre piante, oltre ad arredare la nostra casa, siano anche degli incredibili portafortuna. Ciò vale soprattutto quando ci accingiamo a cominciare una nuova esperienza lavorativa, una storia d’amore o a chiudere un capitolo della nostra vita.

Leggere delle buone notizie che riguardano il nostro segno zodiacale, rilascia una sensazione di ottimismo e di buon umore che non fa mai male. Se ancor prima della primavera l’Ariete, protetto da Marte e Venere, è stato baciato dalla fortuna, subito dopo Pasqua la fortuna bacerà un altro segno. In particolare il Sagittario, infatti dopo un anno un po’ difficile dal mese di maggio i pianeti gireranno in suo favore rendendolo ancora più determinato.

Subito dopo Pasqua arriva una montagna di soldi e fortuna ma anche successo per questo segno zodiacale protetto da Giove e Marte

Il Sagittario è un segno zodiacale di fuoco con una fortissima volontà di conquista che gli fa raggiungere mete esclusive, per altri quasi impossibili. È uno dei segni più positivi e luminosi dello zodiaco con un desiderio innato per la ricerca e il raggiungimento della felicità. Inoltre, quando decide di realizzare qualcosa fa di tutto per raggiungere il suo obiettivo. È ambizioso, ama spendere e guadagnare soldi. Sembra proprio che il mese di maggio sia segnato da tanti successi in ambito lavorativo e ingenti entrate. Per quasi tutto il mese di maggio si sentirà libero di ottenere tutto ciò che desidera senza interferenze, grazie all’aspetto favorevole di Giove e Marte.

Maggio porterà grandi soddisfazioni sia per chi lavora che per chi studia. Grazie all’ottimo transito dei pianeti, infatti i fortunati nati sotto questo segno potranno ottenere avanzamenti di carriera, mentre gli studenti potranno superare con successo difficili prove. Infine, questo segno zodiacale sembra sia baciato dalla fortuna anche in amore. Il mese di maggio, infatti, sembra proprio che porterà anche a chi ancora non è in coppia di intraprendere una relazione stabile. Mentre per chi ancora non avesse fatto il grande passo, questo potrebbe essere il momento giusto per costruire una famiglia e pensare all’abito bianco.

