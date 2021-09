Coltivare il giardino o le piante sul terrazzo è un modo per scaricare lo stress, l’ansia e a ritrovare la serenità. Insomma ha davvero un effetto terapeutico per il nostro benessere. Infatti, osservare il ciclo naturale e curare le piante fa bene non solo all’anima ma anche al corpo. Ad esempio, coltivare questa pianta colorata ci aiuterà ad avere antiossidanti e antinfiammatori a portata di mano.

Inoltre fare i lavori di giardinaggio consente di stare all’aria aperta e di fare esercizio fisico. In particolare, piantare i semi e lavorare la terra sono azioni che consentono di rafforzare il fisico, apportando effetti benefici ai muscoli e alle articolazioni. E non solo, avere alcune piante in casa potrebbe addirittura aiutare contro vuoti di memoria e demenza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma non tutti sanno che può arrivare una pioggia di denaro e fortuna per chi ha queste piante bellissime da far invidia. Infatti secondo alcune tradizioni orientali, possedere alcune di queste piante, può portare benessere sotto il profilo spirituale ed economico. In particolare, tra le piante che portano fortuna, spiccano l’albero di giada, il pothos, l’orchidea, l’aloe vera e la salvia.

Una pioggia di denaro e fortuna per chi ha queste piante bellissime da far invidia

Secondo la tradizione l’albero di giada o crassula ovata, è una pianta da tenere in casa per attrarre energia positiva e prosperità. In particolare, sembrerebbe che questa pianta possa emanare energia positiva e portare ricchezza e fortuna a coloro che la posseggono. Per questo è chiamata comunemente anche pianta dei soldi. Ha foglie carnose, di un verde scuro e i suoi fiori, a forma di stella, sono di colore bianco o rosa. Per portare fortuna e guadagni, secondo la tradizione orientale, dovrebbe posizionarsi in un angolo a sud-est della casa.

Se tra le nostre piante abbiamo un pothos, sempre secondo la tradizione, avremo un flusso di energia positiva e buona fortuna. Questa pianta, inoltre è facile da curare, si adatta a tutti gli ambienti della casa. Ha foglie a forma di cuore di un colore verde e striature dorate. Oltre alla fortuna, questa pianta ha proprietà disinquinanti dell’aria, fungendo da vera e propria depuratrice.

Successo ed energia positiva

L’orchidea, nota per la sua disarmante bellezza e simbolo di purezza, rappresenta anche il successo ed è, pertanto, considerata di buon auspicio. Spesso, infatti, si regala a chi ha appena cambiato lavoro o intrapreso una nuova attività.

Anche l’aloe vera, conosciuta per le sue incredibili proprietà curative anche per chi soffre di diabete, propaga energia positiva e fortuna, imprigionando le energie negative. Infine, tra le piante recanti buon auspicio, rientra anche la salvia, la pianta aromatica per eccellenza. Sembrerebbe infatti che sia capace di purificare gli ambienti dalle negatività. Queste piante, pertanto, potrebbero essere anche un’ottima idea per un regalo originale e sicuramente gradito.