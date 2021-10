L’amore non è bello se non è litigherello sì, ma non troppo! Gli opposti si attraggono è vero, ma è anche vero che simile cerca suo simile e così via. Potremmo, però, dire che la cosa più vera è che in amore non esistono regole. Ci si può innamorare o essere attratti da chi non lo avremmo mai detto o detestare chi credevamo perfetto per noi. Infatti è un’attrazione senza fine tra questi segni zodiacali solo apparentemente incompatibili che a breve illustreremo.

Con l’avvicinarsi dell’anno nuovo, sono in tanti a chiedersi se troveranno l’amore, se la loro relazione si evolverà in bene o in male. Ma sono tantissimi a chiedersi anche se il segno zodiacale del partner o, di colui/colei che arriverà, sia compatibile o meno con il proprio.

Passione travolgente tra questi segni

Tuttavia, non tutti sanno che spesso una passione travolgente può nascere anche tra segni zodiacali completamente agli antipodi. Esistono infatti personalità tanto incompatibili quanto perfette nella loro intimità.

Per gli appassionati dell’oroscopo, può sembrare incredibile, ma potrebbe nascere una passione travolgente tra questi segni zodiacali apparentemente incompatibili. In particolare, ci sono alcuni segni zodiacali che in coppia si considerano perdenti in partenza, per poi durare anche per sempre. Infatti, molto spesso può dipendere dall’influsso dei pianeti o dei propri ascendenti. Possono nascere coppie di segni zodiacali che nonostante le numerose difficoltà iniziali, dovute ad incompatibilità caratteriali, possono invece creare poi relazioni stabili e durature.

È un’attrazione senza fine tra questi segni zodiacali solo apparentemente incompatibili

Tra le coppie zodiacali su cui nessuno scommetterebbe perché ad occhio possono sembrare incompatibili, rientrano Toro e Acquario, Scorpione e Ariete, Capricorno e Sagittario.

Per quanto riguarda Toro e Acquario, uno di Terra e l’altro di Aria, possono sembrare incompatibili, ma il loro connubio può riservare belle sorprese. Infatti, il Toro potrebbe trovare estremamente attraente il modo di fare leggero e più spensierato dell’Acquario.

Anche Scorpione e Ariete possono diventare una coppia da fare invidia, anche se agli inizi il loro rapporto potrebbe essere burrascoso. Infatti, possono arrivare a discussioni animate, in quanto ognuno dei due è molto forte e vuole vincere, ma sono fatti l’uno per l’altra. Entrambi molto passionali e amanti delle sfide insieme possono raggiungere grandi successi.

Infine, Capricorno e Sagittario, uno più calmo e schivo e l’altro, il sagittario, energico. Questi due segni nonostante molto diversi insieme possono far fuoriuscire i pregi e le qualità di ognuno e vivere un amore solido e duraturo.

Approfondimento

