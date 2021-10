Ora che siamo entrati nel vivo del mese di ottobre, le nostre abitudini cambiano. Fino a un paio di mesi fa eravamo sempre fuori, a prendere qualcosa da bere con gli amici oppure in spiaggia a fare il bagno. Ora, invece, spendiamo sempre più tempo a casa sul divano, a cercare qualcosa di bello da vedere.

E per chi è abbonato a qualche servizio streaming la scelta è davvero tanta. Ci sono tantissime serie TV e film che ci aspettano. Tra film d’autore impegnati, serie avvincenti e stupefacenti documentari è difficile annoiarsi.

Oggi cerchiamo di dare una mano a chi è alla ricerca di qualcosa da vedere, consigliando un film per tutti, con un regista famosissimo. Su Netflix possiamo vedere uno straordinario film che ha commosso milioni di persone.

La bellissima storia

Consigliamo a tutti di vedere “Big Fish” su Netflix. Trattasi di un film diretto dal celebre Tim Burton, un regista che moltissimi conosceranno. Burton si è cimentato tanti film di diverso tipo, dall’animazione con “The nightmare before Christmas” ai supereroi con due lungometraggi sul personaggio di Batman.

Con “Big Fish” Burton vuole raccontare una storia diversa dal solito, che parla di un rapporto complicato tra un padre morente e suo figlio. Nonostante le tristi premesse, il film riesce anche a strappare più di un sorriso.

La storia ha un intreccio particolare. Il figlio del protagonista si è allontanato sempre di più dal padre, perché ha sempre pensato che questi dicesse troppe bugie. Il padre, infatti, raccontava imprese epiche sulla sua vita, ma che sembravano davvero troppo esagerate per essere vere. Quindi, il figlio, stufo di non riuscire a capire davvero che vita ha avuto suo padre, decide di non parlargli più e se ne va di casa.

I due proveranno a riconciliarsi sul letto di morte del padre e in questa circostanza vedremo tantissimi flashback che ci mostreranno vita del padre, proprio come la raccontava lui.

Non vogliamo anticipare troppo della trama, che lasciamo approfondire a chi vorrà vederlo. Ci limitiamo, però, a consigliare questo curioso film, che riesce a far ridere nei flashback e a raccontare temi importanti quando torna nel presente.

Il film è stato decisamente apprezzato dal pubblico e anche la critica lo ha amato. È stato candidato a molteplici premi, tra cui i Golden Globe e gli Oscar. La potenza di questo racconto, insomma, non è affatto passata inosservata.