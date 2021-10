Tutti noi desideriamo una casa non soltanto pulita, ma anche profumata. A questo scopo, i detergenti profumati spesso non bastano. Molti, quindi, si rivolgono a profumatori artificiali.

Ne esistono di tutti i tipi, dai diffusori elettrici a quelli a batteria che emettono periodicamente uno spruzzo di profumo.

Ma spesso questi profumi sono di breve durata, per non parlare del fatto che i loro contenitori certamente non fanno bene all’ambiente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma niente paura, esiste una soluzione altrettanto efficace e molto più ecologica. Questa soluzione non soltanto ci aiuterà a profumare la nostra casa, ma fungerà anche da decorazione. Vediamo di cosa si tratta.

Addio profumatori chimici, con un rametto di quest’albero la casa avrà un profumo da fiaba a lungo

Basta un rametto di un albero che si trova dappertutto in Italia per profumare la nostra casa in maniera super efficace e 100% naturale. Ma di quale albero stiamo parlando? Si tratta dell’umile pino. Il pino è profumatissimo e per di più ci aiuta a creare un’atmosfera autunnale e invernale nella nostra casa. Addio profumatori chimici, con un rametto di quest’albero la casa avrà un profumo da fiaba a lungo. Provare per credere.

Ma come possiamo sfruttare al meglio il magico profumo degli aghi di pino? Ecco qualche consiglio.

I rametti si mantengono freschi a lungo

I rametti di pino, a differenza di quelli di molte altre piante, si mantengono freschi a lungo. Possiamo aiutarli mettendoli in un vaso con dell’acqua, per uno splendido mazzo autunnale. Ma esistono anche altre innumerevoli soluzioni per decorare la nostra casa e, allo stesso tempo, profumarla. Ecco qualche esempio.

Possiamo intrecciarli in ghirlande, oppure appenderli alle pareti

I rami di pino si prestano particolarmente a essere intrecciati in splendide ghirlande che possono durare per tutta la stagione fredda. Queste piante, infatti, tendono a non perdere le foglie anche una volta seccati, così non dovremo preoccuparci che la nostra ghirlanda risulti troppo spelacchiata.

Un’altra soluzione semplicissima per profumare e decorare la casa è quella di comporre dei mazzi con i rami di pino e appenderli alle pareti o al soffitto. Usiamo del semplice spago oppure dei nastrini colorati per comporre i nostri mazzi. Ricordiamoci di spolverarli ogni tanto e di maneggiare gli aghi di pino per fargli sprigionare il loro profumo fiabesco.

Ecco anche un altro consiglio 100% naturale per profumare la casa in una mossa con gli oli essenziali.