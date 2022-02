Su Netflix è disponibile un film emozionante tratto da una storia vera e vincitore di 3 premi Oscar e 3 Golden Globe

I servizi streaming come Netflix, Amazon Prime, Infinity e tanti altri ci permettono di godere del grande cinema direttamente a casa nostra. Ecco perché possiamo guardare film dei grandi maestri direttamente sul divano. In tutta questa varietà, però, potrebbe sfuggirci qualche perla del cinema, titoli assolutamente in grado di farci emozionare senza scampo. Questo è proprio il caso del film di oggi, vincitore di ben tre premi Oscar nel 2019, compreso quello di migliore film dell’anno. Oltre ad un’esecuzione impeccabile, però, si aggiunge un piccolo grande dettaglio che rende tutto più emozionante: questa è una storia vera.

Un grande film per una storia che scalda il cuore nonostante la violenza

Ora su Netflix è disponibile un film emozionante, Green Book, che vede protagonisti Tony e Don Shirley. Il primo è interpretato da Viggo Mortensen, il secondo da niente meno che Mahershala Ali. Quest’ultimo rappresenta sullo schermo un celebre pianista afroamericano degli anni ‘60. Toni invece è un buttafuori americano, ma di origini italiane, che abbandona il suo lavoro di buttafuori per fare da autista a Shirley. I problemi sorgono durante un tour nel sud degli Stati Uniti, dove il razzismo era ancora rampante e la segregazione ancora in vigore. È qui che viene fuori il Green Book, il libro verde su cui sono scritti tutti gli alberghi e i ristoranti a cui i neri possono avere accesso.

Anche senza questo contesto drammatico, però, la relazione fra i due non parte coi toni più rosei. Infatti, Don si dimostra piuttosto pieno di sé e Tony ha anche lui qualche pregiudizio. Quest’ultimo però comincia a stimare Don per il suo grande talento e si dispiace per i continui insulti e violenze che subisce solo per il colore della sua pelle. Si instaura così un rapporto di mutuo aiuto che si trasforma in una profonda amicizia.

Nel loro viaggio li arresteranno due volte e questo è solo l’esempio lampante di una divisione voluta e triste tra persone e cittadini dello stesso Paese. Nonostante le difficoltà, però, questo è un film che in qualche modo riesce a dare speranza e a trattare temi difficili con chiarezza e anche leggerezza.

Green Book è stato diretto da Peter Farrelly, autore, insieme al fratello, di Scemo e più scemo e Tutti pazzi per Mary. Il pubblico ha ricevuto bene il suo ultimo lavoro, che ha superato i 321 milioni di dollari, e anche la critica è rimasta soddisfatta.

Nel 2019 si chiude il cerchio con l’assegnazione di tre premi Oscar per Miglior film, Miglior attore non protagonista e Migliore sceneggiatura originale. Infine, riceve anche tre Golden Globe per categorie simili.

