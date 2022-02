Tutte le donne hanno comprato, almeno una volta nella vita, quell’indumento che sembra stare bene con tutto e tremendamente comodo. Si tratta di un jolly da rispolverare dall’armadio tutte volte in cui l’insicurezza è particolarmente forte da farci detestare il resto dell’abbigliamento a disposizione.

Molto spesso si tratta di una meravigliosa gonna morbida, altre volte di un vestito comodo e non fasciante. In realtà, può benissimo trattarsi anche di stivali all’ultimo grido o di scarpe con tacco vertiginoso e tremendamente cool.

Ebbene il capo in questione potrebbe benissimo soddisfare tutta la nostra esigenza di comfort e desiderio di apparire alla moda. Si tratta più di un complemento d’abbigliamento, da indossare con camicie, top e persino body o costumi.

Da indumento tipicamente sportivo a sinonimo di classe e raffinatezza

Il blazer nasce come giacca sportiva e ben presto diventa esempio di raffinatezza ed eleganza, conquistando un numero sempre maggiore di donne. Si tratta di una giacca avvitata od oversize, da abbinare al suo pantalone da completo o da portare in uno spezzato attentamente studiato.

Il blazer è la vera rivelazione, perché sia lungo che corto è il capo primaverile che sta bene con tutto. Probabilmente per questa ragione, sono tantissimi gli stilisti che lo hanno inserito nelle loro collezioni nuove di zecca. Ecco qualche nuova proposta interessante e da non lasciarsi sfuggire e come costruire outfit perfetti con il blazer.

Sia lungo che corto, è il capo primaverile più elegante se abbinato in questi outfit per ogni donna

Adesso che il blu sembra vivere un momento di splendore, è impossibile non farsi rapire il cuore dal blazer blu classico con bottoni color oro. Ebbene, donne del calibro estetico di Jessica Alba lo sfoggiano con pantaloni morbidi e scivolati color arancia e tacchi larghi e comodi per il giorno. Per le più romantiche, invece, l’abbinamento più impeccabile è con un abito lungo al polpaccio e floreale, versione bon ton.

Impossibile rinunciare al blazer color cammello, uno dei must in ogni stagione. Niente stacco cromatico in questo caso, meglio optare per una gonna color castagna con pinces e stivali al polpaccio.

Qualche ultima proposta

Il blazer bianco è uno dei quei capi immancabili in armadio. L’abbinamento migliore è quello con tuta elegante color azzurro pervinca.

E, poi, quello corto e quello dal taglio maschile. Il primo è perfetto con pantaloni a vita alta. Mentre, per smorzare il maschile, meglio indossare sotto solo un body tipo costume o un intimo di ottima fattura.

