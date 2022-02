Cosa mangiare stasera per una cena veloce e leggera in 10 minuti senza rinunciare al gusto e alla buona cucina

Quando arriva la sera spesso siamo troppo stanchi per fare qualsiasi cosa. Quindi la prospettiva di mettersi a cucinare, mangiare e pulire i piatti non è delle più allettanti. Però, sarebbe meglio evitare di ricorrere troppo spesso al cibo da asporto o a del cibo pronto e preconfezionato. Soprattutto perché a cena dovremmo cercare di mantenerci il più leggeri possibile.

Quindi, avere qualche idea per una cena veloce ma buona e salutare può venirci molto comodo. Non ci sarà probabilmente bisogno neanche di uscire di casa, perché spesso gli ingredienti necessari li abbiamo già in frigorifero.

Un grande classico con le uova

Studenti e lavoratori probabilmente conoscono molto bene questo classico piatto veloce a base di uova. Ebbene sì, si tratta della frittata, deliziosa e nutriente. Ognuno però ha la sua ricetta e possiamo creare la nostra anche in base agli ingredienti che abbiamo a disposizione. Generalmente però si utilizza almeno un uovo e mezzo a persona, con un cucchiaio di parmigiano, sale e pepe. A questa ricetta base possiamo aggiungere diversi ingredienti per insaporirla, come il prezzemolo e la cipolla tritata. Però, possiamo inserirci qualunque verdura, anche già cotta. Potremmo metterci dentro delle zucchine o anche degli spinaci. Questo è un modo perfetto per riutilizzare gli avanzi.

Poi, a seconda del formaggio che aggiungiamo, otterremo una consistenza e un sapore diversi. Utilizzare della provola affumicata, della feta o del gorgonzola cambierà enormemente il risultato.

Infine, non dimentichiamoci delle spezie. Queste possono completamente stravolgere il sapore della frittata, portandola su un altro livello. Potremmo aggiungere un cucchiaino di curry o di curcuma o anche del semplice peperoncino o della paprika.

Per quanto riguarda la consistenza, invece, se la desideriamo più leggera e spumosa, non dovremo fare altro che montare gli albumi.

Cosa mangiare stasera per una cena veloce e leggera in 10 minuti senza rinunciare al gusto e alla buona cucina

Un’alternativa che spesso non consideriamo è quella di utilizzare il formaggio come piatto principale. Infatti, molti di noi si ritrovano caciotte e brie ad ammuffire in frigorifero. In realtà, ci basta tagliarne una fetta bella spessa e riscaldare una padella antiaderente per creare la magia. Scaldiamo il formaggio pochi minuti per lato per poi adagiarlo sul piatto accanto ad una ricca insalata. Se poi in quest’ultima inseriamo qualche ingrediente per sgrassare, come dei cubetti di mela o spicchi d’arancia, faremo davvero una cena col botto. Magari possiamo condire il formaggio con del miele o con una deliziosa crema a base di verdure pronta in 3 minuti.

Ecco che in poche mosse non ci chiederemo più cosa mangiare stasera per una cena veloce ma gustosa.