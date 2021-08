Per scappare dal caldo molti di noi ogni tanto se ne stanno a casa a guardare un bel film. Per fortuna, la scelta non manca, grazie alla TV ed alle tante piattaforme di streaming. Il problema semmai è il contrario, ovvero quello di avere troppa scelta. Se non si è esperti, si rischia davvero di perdersi in questi immensi cataloghi.

Ad esempio, su Netflix possiamo vedere dei film apprezzatissimi dalla critica, che ci riportano indietro nel tempo. Possiamo, oppure, trovare dei cortometraggi che in pochi minuti riescono ad emozionare tantissimo. Infine, ci sono dei film, che pur essendo leggeri, possono insegnarci tante cose. Oggi parleremo proprio di uno di questi, che ha come protagonista un grandissimo attore. Infatti, scopriremo che su Netflix ci aspetta un film straordinario che ispirerà tantissime persone.

Lo sport tipicamente americano

Consigliamo a tutti di guardare “Moneyball, l’arte di vincere”, tratto da una storia vera. Racconta la storia di un manager di una squadra di baseball. Sebbene pochi conoscano questo sport nel nostro Paese, non c’è da preoccuparsi. Questa storia, infatti, appassionerà tutti grazie ai tanti temi trattati durante tutta la pellicola.

Il manager protagonista, interpretato da Brad Pitt, si trova a dover fare i conti con un mondo molto difficile, ovvero quello dello sport professionistico americano. Lui è il manager di una piccola squadra, con un budget piuttosto ridotto. Vorrebbe competere con le squadre delle grandi città, come New York e Los Angeles, ma sa bene che non ha grandi disponibilità economiche.

Su Netflix ci aspetta un film straordinario che ispirerà tantissime persone

Il manager ad un certo punto incontra un giovane molto brillante, che vuole utilizzare la statistica e la matematica per costruire squadre migliori. Secondo il giovane, non ci vogliono tanti soldi per competere ad alti livelli, basta analizzare in maniera scientifica il modo di giocare degli atleti.

Il manager è completamente convinto di questo approccio e lo assume come assistente. Ma i due protagonisti faranno molta fatica a far passare le loro idee nel mondo chiuso e conservatore dello sport americano. “L’arte di vincere” racconta quindi la bella storia di come a volte sia necessario combattere per le proprie idee, per convincere tutti di avere ragione.

Non diremo come prosegue il film, ma vogliamo svelare una curiosità. Come abbiamo detto, infatti, questo film è tratto da una storia vera. Bene, è interessante sapere che l’approccio scientifico del manager ha davvero cambiato il mondo dello sport americano, dove tutti ora utilizzano le statistiche.