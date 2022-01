Le vacanze sono ormai giunte al termine, l’albero di Natale deve essere smontato e possiamo dire addio anche alle mega cene e pranzi tutti insieme. Durante questi ultimi giorni, abbiamo veramente dato spazio alla creatività in cucina, anche perché avevamo tempo a disposizione. Cerchiamo, però, di non perdere quella creatività e tiriamo fuori altre gustosissime ricette, magari la cui preparazione richiede meno tempo. E allora ecco una veloce e originale ricetta per cucinare la salsiccia che in pochi conoscono.

La salsiccia molto spesso la cuciniamo in padella, oppure sulla brace durante il periodo estivo quando facciamo le grigliate in giardino. Come contorno le patate stanno sempre bene. Inoltre per patate al forno perfettamente cotte e per niente molli ecco l’errore da non fare, che molto spesso invece facciamo. Se non commettiamo questo errore, le patate saranno superbe. E così avremo salsiccia e patate cotte alla perfezione. Ma vediamo ora la super ricetta che possiamo fare con questa carne. Una ricetta originale e gustosa.

Ecco una veloce e originale ricetta per cucinare la salsiccia che in pochi conoscono

La ricetta è veramente facile e ci vuole poco tempo per farla, quindi non dobbiamo assolutamente avere paura. Stiamo parlando della salsiccia con patate rosse in crema di scalogno. Una ricetta davvero deliziosa, da leccarsi i baffi. Vediamo ora cosa ci serve per realizzarla per 4 persone:

400 grammi di salsiccia;

5 patate rosse medie;

5 scalogni;

½ bicchiere di vino bianco;

olio evo;

rosmarino;

alloro;

sale;

pepe bianco.

La preparazione

Non resta che preparare la nostra ricetta. La prima cosa da fare è pelare le patate, tagliarle a tocchi e poi lavarle per bene. Prendiamo poi una padella in ceramica e facciamo rosolare l’olio e lo scalogno tagliato finemente. Prendiamo la salsiccia, tagliamola a pezzi e aggiungiamola nella padella. Mettiamo, poi, anche le patate rosse. Infine aggiungiamo un pizzico di sale. Ora sfumiamo con il nostro vino bianco e lasciamo cuocere per 15 minuti. A metà cottura prendiamo dalla padella 1/3 dello scalogno presente e mettiamolo in un mixer. Quindi frulliamo per bene. Una volta che la cottura è terminata, aggiungiamo rosmarino, alloro tritato e un pochino di pepe.

Ora la nostra ricetta è pronta, ma è importante anche come la serviamo. Infatti prendiamo la crema di scalogno e stendiamola come base sul piatto. Sopra di questa poi mettiamo la nostra salsiccia e le nostre patate. Ed ecco che il piatto è pronto per essere servito.

Approfondimento

Per favorire la regolarità intestinale ecco la verdura che dobbiamo mangiare perché ricca di inulina