La privacy è diventata uno dei problemi più scottanti dell’ultimo decennio. I nostri dati infatti vengono venduti e scambiati su base giornaliera per fare delle profilazioni di mercato e per venderci dei prodotti a cui potremmo essere interessati. Ma non solo: l’uso permeante dei social network ha portato i singoli a esporre troppo la propria vita personale e allo stesso tempo gli altri a una insana curiosità. Per questo oggi suggeriamo un trucco per stanare questi ultimi. Infatti su Instagram esiste un metodo infallibile per scoprire gli impiccioni e i curiosi interessati alla nostra vita personale. Vediamo insieme come possiamo sfruttare questa funzione nascosta.

Gli svariati metodi per contrastare chi ci sta spiando

Partiamo dalle basi, ovvero da chi si siede vicino a noi e butta un’occhiata per controllare cosa succede sui nostri schermi. Questa piccola situazione può essere facilmente ovviata da una pellicola oscurante. Infatti chi non vuole farsi spiare il cellulare deve per forza utilizzare questo oggetto che pochi conoscono. Se invece vogliamo sentirci più liberi nell’utilizzare un’applicazione come WhatsApp dovremmo spulciare nelle nostre impostazioni per rimuovere l’ultimo orario di entrata e le spunte blu. Ma non siamo obbligati: c’è infatti un modo per mantenere queste ultime e leggere i messaggi senza farlo sapere a chi ce li ha inviati. Infatti si può facilmente tutelare la privacy su WhatsApp con questo piccolo trucco.

Su Instagram esiste un metodo infallibile per scoprire gli impiccioni e i curiosi interessati alla nostra vita personale

Per utilizzare nel dettaglio questo escamotage è necessario postare una storia, ovvero un’immagine o un video che dura circa 24 ore e poi scompare. Questo viene visualizzato da chi ci segue e, se il nostro profilo è aperto, anche da potenziali sconosciuti. Si può limitare la visione utilizzando una lista predefinita di persone selezionate chiamate “Amici più stretti”.

A questo punto basta personalizzare la storia inserendo uno sticker “sondaggio”, ovvero un tasto che dà la possibilità agli altri utenti di votare una opzione o l’altra. Basta lasciare uno spazio vuoto e nell’altra taggare qualcuno. Spostare il tutto su un lato dello schermo in modo da nascondere la parte rimasta in bianco. Molti penseranno che si tratti di un semplice tag e andranno a vedere la persona a cui ci si sta riferendo. Facendo in questo modo noi però vedremo chiunque si è fermato a cliccare per reperire qualche informazione su di noi.

