Molte volte capita che i messaggi, sia quelli normali che quelli istantanei, e le note presenti sui nostri telefonini vengano intercettati dal ficcanaso di turno. Questo può essere un partner troppo curioso, un genitore impiccione oppure amici e parenti che non sanno farsi gli affari propri. In alcuni casi può succedere anche con perfetti sconosciuti. Per fortuna però ci sono molti modi per poter prevenire questi piccoli inconvenienti e a volte per evitare anche delle figuracce. Infatti chi non vuole farsi spiare il cellulare deve per forza utilizzare questo oggetto che pochi conoscono. Vediamo insieme di cosa si tratta e quali sono i vantaggi nell’utilizzarlo.

Dopo avere spiegato come eludere le spunte blu in “Tutela la tua privacy su WhatsApp con questo piccolo trucco”, oggi passiamo alla difesa degli schermi. Una buona mossa per riuscire nel proprio proposito consiste nell’acquisto delle cosiddette “pellicole privacy” in vetro temperato. Questo semplice dispositivo è molto utile per tenere a bada gli occhi indiscreti che spesso si allungano sul nostro telefonino. Infatti è possibile visualizzare correttamente lo schermo solo quando ci si trova in posizione frontale. Viene invece totalmente escluso a chi si trova alla propria destra o alla propria sinistra. È anche escluso dalla visuale chi si trova lontano da noi, sia dietro che davanti. L’unico problema è che, essendo un oscurante, i primi giorni potrebbe affaticare anche i nostri occhi.

Quali sono i prezzi e dove si può comprare

Generalmente questo dispositivo lo si può trovare in alcuni centri specializzati oppure online. Il prezzo è genericamente basso e oscilla fra una cifra compresa fra i 6 e i 10 euro. È necessario però prestare attenzione alle sue dimensioni. Quindi è importante sceglierla basandosi sul modello di cellulare che si possiede. Inoltre è necessario essere precisi e avere una mano ferma per riuscire ad applicarla. Così saremo sicuri che aderisca per bene. Se non ci fidiamo delle nostre capacità è meglio farsi aiutare, recandosi in un centro di telefonia. Ci sono molti altri trucchi per migliorare e addirittura per tutelare la propria vita tramite il telefonino. Ne abbiamo parlato in questo articolo: “Nessuno lo sa ma questa impostazione nei nostri telefoni può salvare la vita ed è facilissima da attivare”.

Approfondimento

