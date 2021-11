A nessuno piace invecchiare e quando questo accade, le proprie caratteristiche e soprattutto le proprie qualità mutano radicalmente. Ci si ritrova involontariamente in balia del tempo che passa. Ogni ruga, però, racconta un pezzo di vita vissuta, parla di esperienza e saggezza acquisita negli anni. È dai segni del tempo che viene la vera bellezza, ma purtroppo non tutti lo accettano, o meglio non tutti si accettano.

Questo influisce sicuramente anche sull’aspetto psicologico. Infatti a cambiare non è solo il proprio corpo. Ma anche il modo di pensare e quello di rapportarsi con gli altri, oltre che con sé stessi. In particolare le donne, poi, sembrano essere più soggette ad ansia e insicurezza, e più suscettibili ai commenti quando questi sono rivolti al loro aspetto esteriore.

La Sindrome di Grimilde

Coloro che mancano di sicurezza in maniera importante potrebbero incappare nella cosiddetta sindrome di Grimilde. Si tratta dell’incapacità di accettare il passare del tempo, di non tollerare una ruga in più o un corpo meno sodo, così come faceva la matrigna di Biancaneve. Il conflitto perenne con lo specchio, e la costante preoccupazione di apparire sempre meno bella possono portare a comportamenti esagerati e compulsivi. Questi inducono a cercare continuamente rassicurazione, a nascondere in qualsiasi modo i propri difetti e addirittura a limitare la vita sociale per paura dei giudizi altrui.

Ottime notizie per questi 3 segni zodiacali che con l’età che avanza diventano sempre più belli ed affascinanti

C’è chi fa del proprio aspetto esteriore una vera ossessione, chi non teme il trascorrere degli anni e chi invece sembra esserne immune. Alcune persone, infatti, non sembrano subire grandi cambiamenti, e se questi ci sono, non sfiorano minimamente il loro fascino, anzi lo valorizzano.

Per l’astrologia, ci sono segni zodiacali molto fortunati, quelli che godono di grande successo nel lavoro e quelli che nonostante il passare degli anni, sono naturalmente portati a migliorare col tempo. Ottime notizie, infatti, per questi 3 segni zodiacali che con l’età che avanza diventano sempre più belli ed affascinanti.

Vergine: i nati sotto questo segno sono sicuri di sé stessi, scrupolosi, perfezionisti ed attenti alla cura del fisico. Grazie alla loro grande curiosità, mantengono sempre allenata la mente, si interessano a vari argomenti e teorie, ed amano tutto ciò che li possa rendere giovanili ed attraenti. Anche con il passare degli anni non perdono queste loro caratteristiche, e ciò dona loro una personalità interessante ed un aspetto esteriore bello e seducente.

Gemelli: sono tra i segni che non perdono tempo dietro a cure fisiche o palestre. Hanno una personalità molto attiva e sono sempre in movimento, e di questo ne beneficia il metabolismo e quindi la forma fisica. Inoltre hanno un senso di spensieratezza capace di ammaliare tutti e malgrado l’età, non perdono mai il loro fascino.

Cancro: i nati sotto questo segno sono romantici, sensibili ed affettuosi. Hanno un indole sognatrice che affascina tutti e probabilmente è proprio questa caratteristica a renderli irresistibili anche con l’età. Per loro, sentirsi attraenti e in forma è di vitale importanza e il gioco della seduzione li aiuta, non solo a sentirsi belli e giovani dentro, ma anche ad esserlo agli occhi degli altri.