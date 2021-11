Il tepore di un calorifero in inverno è sempre un grandissimo piacere. Che si tratti di caminetto, termosifoni o stufe, il riscaldamento è una delle condizioni che meglio devono funzionare in casa durante gli inverni più rigidi. Ma sia per il lavoro che per svago o motivi di studio, molti sono costretti a passare molte ore fuori casa. Per proteggersi dal freddo diventano necessari caldi tessuti e indumenti morbidi e imbottiti. Fortunatamente, su gonne o felpe ma anche sciarpe e cappelli ritorna questo popolarissimo tessuto per stare caldi come davanti a un termosifone di casa. Come ogni anno, l’abbigliamento comodo sarà il vero alleato dei prossimi mesi.

L’importanza dell’abbigliamento per mantenere il corpo caldo fuori casa

Esistono dei piccoli trucchetti che aiutano a vestirsi bene, mantenendo tutto il calore del corpo e senza disperderlo. Per quanto riguarda le scarpe, ad esempio, non per forza deve trattarsi di scarponi e stivali. Semplicemente perché pure tengono i piedi al caldo questi 7 mocassini strabilianti non solo sotto i jeans.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma non bisogna aspettare l’inverno per scegliere con cura i capi da indossare per le ore da trascorrere fuori casa. Ecco, infatti, 7 sensazionali e caldissimi capi per combattere la malinconia dell’autunno anche con 15 gradi. Ma ecco che torna a spopolare anche quest’anno un alleato molto famoso.

Su gonne o felpe ma anche sciarpe e cappelli ritorna questo popolarissimo tessuto per stare caldi come davanti a un termosifone

Il tessuto in questione è il Polar Fleece, molto più conosciuto come Pile. Questo materiale caldo e coccoloso si trasforma in capi tutti eccezionali.

Dunque rispolveriamo i nostri indumenti in pile, perché questi sono i capi in pile di assoluta tendenza:

Le felpe in pile tornano di moda in colori accesi come il rosa shocking o tinte neutre come il colore cammello o il beige sabbia. Molti Brand propongono pure felpe in pile dai motivi floreali;

la maxi camicia a quadri in pile è la novità assoluta. Impossibile non averla vista indossata da numerosissime persone. Sottili righe marroni, beige e azzurre colorano uno sfondo bianco avorio su un camicione caldissimo;

di estrema tendenza anche la minigonna in pile;

e poi bomber, pantaloni wide e addirittura fasce per capelli in pile.

Insomma, stare calde al massimo dello stile non è mai stato così semplice.

Approfondimento

Chi ha occhi castani o verdi deve conoscere questo trucco che allunga e illumina lo sguardo.