Altro che solito bicarbonato, per un forno pulito e sgrassato in 5 minuti basta 1 ingrediente naturale formidabile

Si avvicinano pian piano le festività per il Santo Natale. Piazze, strade e negozi lentamente si addobbano e nell’aria si respira già un candido spirito natalizio.

In alcuni angoli delle strade è già pronto il carrettino dell’ambulante che vende profumatissime caldarroste. Chi volesse aggiungerle al menù di Natale, non può farsi sfuggire questa ricetta favolosa per caldarroste in padella davvero eccezionali!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Addobbi, idee e menù

Come da tradizione, molti aspetteranno l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione per decorare l’albero, posizionare il presepe e addobbare tutta la casa in vista del Natale.

A tal proposito, ecco qualche idea geniale per realizzare carinissimi addobbi natalizi, semplicemente riciclando vecchie capsule del caffè.

Niente paura per chi è ancora in alto mare! C’è ancora un po’ di tempo per attrezzarsi al meglio non solo nelle decorazioni, ma anche in cucina.

E se da un lato il menù delle feste ancora non è stato stilato, dall’altro esiste una sola certezza: la cucina sarà il campo di battaglia di tutte le festività!

Ci si destreggerà tra i fornelli per giorni e giorni. E tra una portata e l’altra, tanti saranno i “caduti in battaglia”. Primi fra tutti, gli strofinacci. Aiutanti impavidi, senza macchia e senza paura (almeno all’inizio). Per sbiancarli e farli tornare come nuovi, ecco un consiglio davvero utile da ricordare.

Altro alleato formidabile: il forno! Autore di cotture saporite ma più leggere rispetto alla frittura, il forno è indispensabile in cucina. Tuttavia, si sporca subito e non è sempre facile pulirlo in modo efficace e in poco tempo.

In commercio possiamo trovare tantissimi prodotti validi per una pulizia profonda del forno. Esistono, però, anche diversi metodi naturali altrettanto efficaci e meno dispendiosi. L’ingrediente più gettonato per le faccende domestiche è il bicarbonato. Attenzione, però, perché non è il solo.

Infatti, altro che solito bicarbonato, per un forno pulito e sgrassato in 5 minuti basta 1 ingrediente naturale formidabile

Per sgrassare il forno in modo naturale sono diversi gli ingredienti, normalmente, utilizzati. Dalla classica miscela di acqua calda e succo di limone all’aceto bianco. Dal bicarbonato alla Coca-Cola.

Tuttavia, esiste un ottimo ingrediente capace di sgrassare e neutralizzare i cattivi odori del forno. Stiamo parlando dell’acido citrico. Facilmente reperibile nei negozi, l’acido citrico, soprattutto se in polvere, è molto efficace nella lotta contro lo sporco ostinato.

Basterà creare una miscela piuttosto densa composta da:

100 grammi di acido citrico;

poco meno di mezzo litro d’acqua calda.

Quindi, altro che solito bicarbonato, per un forno pulito e sgrassato in 5 minuti basta 1 ingrediente naturale formidabile: l’acido citrico.

Mescolare e passare con la spugnetta all’interno del forno. Far agire per 5 minuti. Poi, sempre con la spugnetta strofinare sullo sporco più ostinato e risciacquare con uno strofinaccio imbevuto d’acqua. Infine, asciugare con un panno di microfibra ed il gioco è fatto.