Con l’estate sempre più vicina è ufficialmente iniziata la corsa all’acquisto dei sandali di tendenza o all’ultimo modello di pantaloni trendy della stagione. Si tratta di capi e calzature che potremmo definire “evergreen”, ovvero sempre di moda tra appassionate del fashion e semplici conoscitrici della moda.

Ma in questa corsa all’ultimo trend sembra comparire anche un accessorio che non manca in nessun armadio da donna o cassettiera. Tutte le donne conoscono il difficile problema di non trovare nulla da indossare in armadio perché tutto sembra vecchio e già visto. Comprare capi nuovi ogni settimana può non essere alla portata di tutti. Eppure, esiste un modo per dare nuova vita a giacche, cardigan, vestiti, gonne o pantaloni.

Un dettaglio e mille possibilità di abbinamento

Difficile non capire che si tratta proprio della cinta, l’accessorio che non serve più solo a reggere i pantaloni dai passanti.

Indossata nel modo corretto, la cintura può sfinare la figura e ridurre l’ampiezza della vita. Può anche impreziosire un look, dare un nuovo aspetto a un semplice vestito nero sepolto nel guardaroba o far sembrare nuovo un blazer. Insomma, le cinture indossate su giacche o vestiti sono l’accessorio più desiderato dalle donne di ogni età per assottigliare la vita.

Tutto questo, però, a patto di puntare sui modelli più in voga di questa stagione, quindi eccone una carrellata. Molti di questi modelli hanno prezzi anche molto competitivi e adatti a tutte le tasche. In breve, si tratterebbe di un investimento davvero conveniente.

Su giacche o vestiti sono l’accessorio più desiderato del momento per disegnare il girovita e snellire la silhouette

La cintura intrecciata effetto paglia è il modello a cui non possiamo rinunciare in estate. Possiamo portarla su una camicia bianca oversize e, addirittura, indossarla sul costume per una festa in spiaggia. Poi, è davvero bellissima in abbinamento a borse in paglia. I Brand come Zara, Mango o H&M offrono ottime alternative sotto i 20 euro, sia in versione chiara che scura.

Le cinture elasticizzate hanno la vita alta e la fascia molto spessa. Si tratta quasi di mini-bustini, che steccano il girovita e lo assottigliano visivamente. Al centro, fibbie o ganci impreziosiscono il materiale in ecopelle e sono perfetti per ogni età.

Non mancano, infine, le cinte gioiello, perfette per matrimoni e look da cerimonia. Il consiglio è di puntare su pietre colorate e metalli color oro e argento. Anche in questo caso, per esempio, Zara ne propone un modello al prezzo di 29,95 euro.

