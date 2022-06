Lunghe preparazioni e cotture al forno non vanno troppo d’accordo con le temperature estive. D’estate tutti cercano ricette veloci con pochi ingredienti, anche quando si tratta di dolci. Eppure, sono tantissime le ricette sbrigative che richiedono davvero pochi minuti di cottura, proprio come le capesante dolci.

Questa è la ricetta di un dolce veloce con pochi ingredienti che possiamo preparare d’estate, anche per il suo aspetto particolarissimo. Si tratta di realizzare delle ostriche dolci di pasta frolla, da farcire con una golosissima crema al mascarpone.

Per prepararne 4 bisognerà procurarsi:

2 sfoglie di pasta frolla;

300 grammi di mascarpone;

200 millilitri di panna;

170 grammi di latte condensato;

4 ciliegie;

80 grammi di burro;

zucchero a velo q.b.

Non buttiamo via i gusci delle capesante perché possiamo riciclarli usando frolla e mascarpone in questo dolce dell’estate

Questo dolce dall’aspetto “marino” è veramente facile da preparare e, per comodità, è possibile usare i rotoli di pasta frolla già pronta. In alternativa, possiamo scegliere di prepararla a casa seguendo la ricetta impiegata per le crostate.

Per la farcia, montare in planetaria il mascarpone e il latte condensato, avendo cura di amalgamare bene i 2 ingredienti. Montare anche la panna in maniera molto ferma. Dunque, unire i 2 composti e mantenerli in frigo fino all’utilizzo.

Mentre preriscaldiamo il forno a 180°C, puliamo bene le conchiglie delle capesante. Si tratta di quei gusci che possiamo comprare comodamente al supermercato, normalmente ripieni di una gratinatura sulla capasanta. Possiamo anche chiedere al proprio pescivendolo di fiducia di conservarne circa 7 o 8. Insomma, in entrambi i casi, non buttiamo via i gusci delle capesante perché sono preziosissimi nella realizzazione di quest’incredibile dolce al forno.

Dopo averli ripuliti e unti internamente per bene con il burro, ricavare 8 dischi dalla pasta frolla, di un centimetro più grandi delle conchiglie.

La cottura in forno dei finti gusci

Pressare la frolla per farle prendere la forma della conchiglia. Quindi, tagliare la pasta in eccesso e posizionare le conchiglie su una teglia, dalla parte del guscio. Cuocere per circa 15 minuti o fino a che non diventano color nocciola.

Riempire la sac a poche con il composto prima preparato e usarla per farcire una conchiglia. Aggiungere anche le ciliegie o altra frutta fresca preferita.

Coprire la conchiglia farcita con un’altra e spolverare di zucchero a velo. Ecco ottenuto un dolce super in appena 15 minuti di forno.

