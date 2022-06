Sovrappeso e obesità sono due delle condizioni più diffuse nella società odierna.

Il peso, ma soprattutto il grasso in eccesso, sembrerebbe una condizione comune a molti. Tuttavia, sempre più evidenze scientifiche mostrano la pericolosità di queste condizioni. Pertanto il detto “Uomo di panza, uomo di sostanza” sarebbe da dimenticare.

Infatti i chili di troppo, ma soprattutto il grasso viscerale, non sembrerebbero fare assolutamente bene alla salute umana. Inoltre in ascesa sono sempre più quei valori come il colesterolo LDL e la glicemia. Valori che invece dovremmo mantenere bassi o nei giusti livelli.

Il colesterolo cattivo, infatti, incide sulla salute del cuore, esponendolo a un maggiore rischio di sviluppare problematiche cardiovascolari come ictus e infarti. In alcuni, infatti, sarebbe una delle cause dell’aumento di pressione arteriosa. Questo perché il colesterolo andrebbe nel tempo a depositarsi nei canali del sangue, ovvero nei vasi sanguigni, generando delle ostruzioni al passaggio del sangue. Questi rallentamenti renderebbero difficile al sangue la sua azione di trofismo per le cellule di alcuni distretti che, ricevendo poco ossigeno, andrebbero incontro a danni o morte prematura.

Inoltre i chili di troppo, soprattutto quelli accumulati sulla zona della pancia, favorirebbero questi processi. In più l’eccessivo consumo di cibo spazzatura accentuerebbe lo sviluppo di alcune forme tumorali.

In ogni caso alimentazione e vita sedentaria rappresenterebbero quei fattori modificabili in grado di influenzare il benessere psicofisico dell’uomo. A tal proposito sembrerebbero inoltre esserci degli alimenti in grado di contribuire al mantenimento di un peso in salute e a contrastarne un aumento repentino. È il caso della cannella, una spezia profumatissima che ancora molti scartano.

Per dimagrire più velocemente ed abbassare i livelli di colesterolo LDL sarebbe questo l’alimento ricco di antiossidanti da mangiare

Questa spezia deriva dell’essicazione della corteccia di alberi di Cinnamomum. Essa non sembrerebbe particolarmente ricca di vitamine e minerali, tuttavia sarebbe piena di antiossidanti. Si tratta di composti naturali in grado di intervenire su numerosi processi, tra cui la formazione di radicali liberi. Una specie chimica, questi ultimi, in grado di sequestrare ossigeno ai tessuti favorendo così i processi degenerativi e di invecchiamento tissutale.

Gli antiossidanti alleati della salute

I principali composti della cannella sembrerebbero essere la cinnamaldeide, l’eugenolo e la cumarina, noti per la loro attività antimicrobica. Inoltre la cannella sarebbe ricca di composti polifenolici e glutatione, che le conferirebbero capacità antinfiammatorie ed epatoprotettive.

In particolare, i composti che la compongono sembrerebbero avere principalmente azione ipoglicemizzante e insulino-sensibilizzante. Infatti il suo consumo durante i pasti eviterebbe picchi glicemici post prandiali. La sua ingestione rallenterebbe lo svuotamento gastrico e di conseguenza anche l’assimilazione degli zuccheri.

Inoltre, studi di settore evidenziano come un consumo quotidiano di circa 2 grammi al giorno di cannella ridurrebbe la massa grassa. Infatti la cannella sembrerebbe svolgere un’azione antiobesità ed avrebbe anche un’azione ipocolesterolemizzante.

Dunque, per dimagrire più velocemente ed abbassare i livelli di colesterolo LDL il consiglio è quello di spolverarne una manciata al giorno sulle pietanze o consumare la cannella attraverso l’uso di tisane.

