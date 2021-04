La pulizia del bagno richiede sempre particolari cure e attenzioni. Esso rappresenta una delle stanze di casa che proprio tutti i componenti della famiglia frequentano. Ecco perché nessuno mai vorrebbe entrare in un bagno maleodorante. Come porre rimedio alle risalite degli scarichi e ai cattivi odori che si concentrano in quest’angolo della casa? Le soluzioni sono molte e spesso prevedono l’utilizzo di prodotti al 100% naturali come quello che vedremo di seguito.

Utilizzare una pianta aromatica dalle mille proprietà

Le proprietà che il Laurus nobilis possiede sono numerose. Il suo gradevole odore riesce a conquistare anche gli olfatti più intransigenti, è per questo che si utilizza molto il suo olio essenziale. Questa meravigliosa pianta, tipica della macchia mediterranea, raccoglie attorno a sé numerose storie e leggende che attraversano i secoli e le diverse culture. Ebbene, come sarebbe possibile impiegarla per attenuare gli odori sgradevoli che provengono dal bagno? Per non avere la sensazione di entrare in ambiente puzzolente, si potrebbe impiegare un bouquet di alloro. Stupisce tutti la semplicità con cui è possibile eliminare i cattivi odori nel bagno grazie ad una pianta molto comune tra quelle aromatiche.

Come utilizzare l’alloro per profumare il bagno

Un rimedio naturale e a costo zero per eliminare i cattivi odori dal bagno potrebbe richiedere l’uso di un bouquet di alloro. Per realizzare questo favoloso profumatore naturale tutto quello che occorre sono alcuni rametti di alloro e un pezzo di spago per tenerli uniti. Una volta realizzato il bouquet, lo si potrà riporre in un angolo del bagno in cui si concentrano i vapori. Stupisce tutti la semplicità con cui è possibile eliminare i cattivi odori nel bagno grazie ad una pianta molto comune. Saranno proprio le invisibili goccioline di acqua evaporata a sprigionare il profumo inebriante dell’alloro.

C’è chi ama posizionare questo meraviglioso bouquet nella doccia. Attenzione però a riporlo in una zona dove non arrivino direttamente gli schizzi dell’acqua. L’alloro donerà un fresco profumo naturale all’ambiente eliminando i cattivi odori. Inoltre, questa soluzione a costo zero, potrebbe donare anche un invidiabile tocco di stile al bagno, soprattutto se l’arredamento è rustico.

