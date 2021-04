Ebbene sì, è arrivato quel momento dell’anno a cui non possiamo proprio sottrarci. Senza questo passaggio, le pulizie di primavera non sarebbero davvero concluse. Stiamo parlando della pulizia dei vetri e di tutto ciò che dovrebbe splendere con l’arrivo del sole. Infatti, con sempre meno giorni di pioggia e più ore di luce, quelle macchie terribili sulle superfici in vetro si noteranno subito. Forse però abbiamo in casa un alleato in aspettato che può aiutarci a ottenere un ottimo risultato senza grandi sforzi. Sembra incredibile ma questo comune oggetto da riciclare può far splendere vetri e specchi meglio di qualunque straccio risparmiando tempo e denaro.

L’oggetto misterioso

Alcuni di noi potrebbero già essere a conoscenza di questa leggenda. Quella che ci narra le gesta di un semplice foglio di carta che si trasforma in un pulitore universale. Qualsiasi superficie liscia e riflettente non avrà scampo contro i fogli di giornale. È proprio così, i quotidiani che stavamo per buttare nel cestino possono pulire perfettamente vetri e specchi. Infatti, la struttura della carta è in grado di intrappolare piccole molecole di acqua e umidità, senza lasciarsi dietro aloni o fastidiosi peletti. Vediamo adesso come utilizzare questo inaspettato strumento al meglio.

Dobbiamo formare delle palle di giornale con uno o più fogli. Spruzziamo una piccola quantità di prodotto direttamente sul vetro e passiamo con il giornale su tutta la superficie dall’alto verso il basso. Il risultato sarà già stupefacente. Possiamo però concludere l’opera appallottolando dei nuovi fogli di giornale e passandoli nuovamente sul vetro o sullo specchio per rimuovere qualunque residuo. Se il vetro e troppo sporco però, per prima cosa sarà meglio cercare di eliminare quei piccoli detriti che potrebbero graffiarlo con un panno umido.

Per quanto riguarda i prodotti da utilizzare per la pulizia, abbiamo una vasta scelta. Possiamo utilizzare i comuni detersivi per vetri. O possiamo decidere di creare delle soluzioni naturali con l’utilizzo di alcol, aceto o bicarbonato.

In molti però utilizzano i fogli di giornale anche per mantenere la qualità delle proprie scarpe, ecco come.