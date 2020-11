Invitare amici e parenti a casa è sempre un piacere, ma meno piacevole è pensare a cosa cucinare. Si è sempre alla ricerca di piatti squisiti da preparare in poco tempo. Meglio ancora se le ricette propongono piatti saporiti e graditi da grandi e piccini.

Con un tempo di preparazione di 10 minuti è possibile stupire gli ospiti con il gusto avvolgente di questo primo piatto velocissimo. Stiamo parlando della pasta con fonduta di taleggio e pere. Il procedimento è davvero veloce e il risultato è garantito! Vediamo insieme come preparare questo primo piatto.

Ingredienti

Per preparare la pasta con fonduta e pere per 4 persone serviranno:

400 grammi di mezze maniche;

300 grammi di formaggio taleggio (in alternativa possiamo usare la fontina);

4 pere;

4 cucchiai di panna fresca liquida;

parmigiano reggiano q.b.;

pepe q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Vediamo ora come stupire gli ospiti con il gusto avvolgente di questo primo piatto velocissimo. Iniziare mettendo sul fuoco una pentola con l’acqua e una manciata di sale grosso.

Prendere il formaggio taleggio o la fontina e tagliarlo a cubetti piccoli. Mettere i cubetti di formaggio e la panna fresca liquida in un pentolino e dunque sul fuoco medio. Girare costantemente fino a che il formaggio non si sia sciolto e amalgamato con la panna. Aggiungere pepe e sale. Dunque togliere dal fuoco.

Lavare e sbucciare le pere. Tagliare le pere a cubetti molto piccoli e metterle da parte. Buttare la pasta nell’acqua bollente e lasciar cuocere. Scolare la pasta e metterla in una ciotola. Condire la pasta con la fonduta calda e le pere. Mescolare bene per amalgamare il tutto. Servire nei singoli piatti e guarnire con una grattugiata abbondante di parmigiano reggiano e un pizzico di pepe.

Ecco pronto in pochi minuti un primo piatto gustosissimo da servire in tavola in ogni occasione! Se invece si preferisce portare in tavola un primo di riso, gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano questo risotto al forno veloce e gustoso.