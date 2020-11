I piatti autunnali e invernali sembrano sempre avere ricette lunghissime e molto complicate. Anche con tutta la buona volontà del mondo, vedere ricette lunghe pagine e pagine ci fa passare istantaneamente la voglia di metterci ai fornelli. Il risotto al forno con zucca, funghi e salsiccia è invece velocissimo da preparare e soddisferà anche i palati più difficili.

È facile cucinare velocemente una cena dal sapore celestiale con il risotto al forno dai profumi autunnali. Grazie al particolare tipo di cottura, questo piatto è filante e saporitissimo e anche i bambini lo ameranno!

Ingredienti per il risotto al forno con zucca, funghi e salsiccia

Per preparare il risotto al forno con zucca, funghi e salsiccia per 4 persone ci serviranno:

400 grammi di riso bianco;

400 grammi di zucca (scegliere zucche ben dure al tatto);

12 funghi champignon;

250 grammi di salsiccia;

200 grammi di scamorza;

150 grammi di stracchino;

50 grammi di parmigiano;

1 litro di brodo vegetale;

olio extravergine di oliva;

1 spicchio di aglio;

1 cipolla bianca;

sale q.b.;

1 bicchiere di vino bianco fermo;

pepe q.b.

Procedimento

Iniziamo a cucinare velocemente una cena dal sapore celestiale con il risotto al forno! Mettere a scaldare sul fuoco il brodo vegetale. Prendere una padella con un filo d’olio e metterla sul fuoco. Tagliare finemente la cipolla con una mezzaluna. Tagliare la zucca a pezzettini piccoli e versarla nella padella. Far soffriggere per qualche minuto. Versare il riso nella padella e far tostare. Sfumare con un bicchiere di vino bianco fermo. Aggiungere poco per volta il brodo vegetale.

Prendere un’altra padella e far scaldare con un filo d’olio. Mettere lo spicchio d’aglio e far soffriggere. Lavare accuratamente i funghi e tagliarli a pezzi piccoli. Versarli in padella insieme alla salsiccia. Aggiungere sale e pepe e lasciar cuocere qualche minuto. Togliere quindi l’aglio.

Nel frattempo preriscaldare il forno a 180°C. Tagliare a pezzi piccoli la scamorza e grattugiare il parmigiano. Quando il risotto è al dente toglierlo dal fuoco e sistemarlo in una pirofila. Aggiungere la salsiccia e funghi, la scamorza e lo stracchino e girare. Spargere in superficie il parmigiano grattugiato. Infornare per 25 minuti. Sfornare e lasciar riposare qualche minuto. Quindi servire in tavola per gustarsi una cena deliziosa.