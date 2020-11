Utilizzare la zucca in cucina durante l’autunno è molto comune. Però, non tutti sanno che esistono diverse varietà di zucca e che alcune fanno meglio di altre al nostro organismo. Tra queste c’è la poco famosa zucca Hokkaido, o Potimarron.

Questa zucca è davvero particolare. Ci basti sapere che si può coltivare in vaso e che possiamo mangiarne anche la buccia! La zucca Hokkaido possiede inoltre numerose proprietà benefiche per il nostro organismo. Ecco i 3 motivi per cui tutti dovrebbero mangiare questa zucca invernale dal nome strano per stare meglio.

Le sue azioni depurative e purificanti per corpo e pelle

Ricca di vitamine e minerali, la zucca Hokkaido ha proprietà depurative e diuretiche per il nostro organismo. Mangiandola aiuteremo il nostro copro a eliminare tossine a livello intestinale ed epatico. Di conseguenza gioveremo ai nostri reni! La sua azione diuretica permette anche di eliminare con facilità la ritenzione idrica. Associamo ricette con la zucca Hokkaido all’attività fisica quotidiana e vedremo grandi risultati.

Questa zucca sprigiona le sue proprietà depurative anche se usata come cosmetico. Usandone la polpa per creare maschere fai da te, contrasteremo le irritazioni del viso e idrateremo profondamente la nostra pelle. Applicandola regolarmente vedremo la nostra pelle liscia e purificata.

La zucca Hokkaido contro acidità di stomaco e disturbi gastrici

Le proprietà antinfiammatorie della zucca Hokkaido fanno sì che aiuti anche contro i disturbi gastrici. Mangiandola o bevendone l’estratto prima dei pasti, questa zucca lenirà i bruciori di stomaco e ci darà sollievo. La zucca Hokkaido è anche ottima per lenire i disturbi legati a patologie alla prostata. Prendiamo l’abitudine di mangiarla regolarmente d’inverno o di berne il succo!

Ecco quindi svelati i 3 motivi per cui tutti dovrebbero mangiare questa zucca invernale dal nome strano per stare meglio. Ricordiamoci che anche la buccia della zucca Hokkaido è commestibile, non sprechiamola! Proviamo, per esempio, a preparare questo primo piatto al forno usando questa zucca: sarà buonissimo e farà bene sia al palato sia all’organismo.