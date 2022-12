Non sono regali banali ma pezzi d’oro che si apprezzano anche 100 volte di più nel tempo

Per chi è sempre indeciso ma soprattutto non vuole fare regali banali, uno di questi oggetti stupirà chi lo riceve. Ma soprattutto potrà diventare anche un’importante risorsa economica esattamente come un piccolo investimento.

Dicembre è il mese della famiglia, delle riunioni con amici e parenti che non si vedono da tempo, nonché di pranzi e cene. Ma è anche il mese dei regali non solo per i bambini ma anche per gli adulti e spesso trovare qualcosa di speciale può essere davvero complicato. Talvolta chi vuole andare sul sicuro, soprattutto quando c’è un rapporto stretto o di parentela, preferisce regalare una somma di denaro. Come spesso fanno i nonni, approfittando anche della tredicesima o quattordicesima, per il regalo ai loro nipoti.

Oltre ai piccoli pensieri che si possono fare, il Natale spesso è l’occasione giusta per un regalo più importante che possa acquistare valore nel tempo. Può essere il momento giusto per regalare il classico anello di fidanzamento o qualche gioiello importante. Ma può essere anche l’occasione per regalare un piccolo investimento futuro. Ovvero regalare qualcosa il cui valore può aumentare con il tempo senza dover spendere cifre astronomiche. Un regalo del genere soprattutto per gli amanti del collezionismo o del vintage sarà sicuramente gradito.

Non sono regali banali ma oggetti che con il tempo potrebbero valere oro

Spesso, sbagliando, si è convinti che per puntare sul collezionismo sia necessario spendere delle cifre importanti. Ma non è così, almeno non sempre lo è, soprattutto agli inizi. Si possono scegliere diversi oggetti da collezionare da acquistare a poco prezzo ma che potranno portare a profitti importanti. Ad esempio negli ultimi anni c’è un grande interesse nel collezionare foto destinate alla carta stampata. Avere una stampa originale di un’immagine famosa sembra sia un modo semplice per dare inizio ad una prima collezione.

Un’altra tendenza degli ultimi tempi sembra sia collezionare giocattoli del passato. Sembra che tanti siano disposti a sborsare ingenti cifre per acquistare un giocattolo della propria infanzia. Ad esempio i set di costruzioni Lego del passato, che possono arrivare a costare oltre i 400 euro. O ancora la Nintendo Game Boy del 92 che potrebbe arrivare a costare 1.000 euro. Senza parlare delle Carte Pokemon il cui valore per alcune di esse è davvero alle stelle. Un altro accessorio da collezionare potrebbero essere le borse d’epoca, da trovare anche su qualche bancarella ad un prezzo irrisorio.

Occhio poi ai Whisky

Se siamo stati invitati ad una cena o vogliamo fare una bella figura, potremmo regalare una bottiglia di Whisky. Negli ultimi tempi sta crescendo sempre di più l’interesse dei collezionisti verso i Whisky, il cui valore è costantemente in aumento negli ultimi anni. Poiché si tratta di un prodotto che più passa il tempo e più è buono, anche i Whisky giovani stanno diventando prodotti da investimento. La scelta è davvero ampia e saranno sicuramente dei doni super graditi dagli intenditori e non. Infatti non sono regali banali ma oggetti che potranno valere oro in un futuro talvolta neanche tanto lontano.