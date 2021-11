D’inverno, mentre piove, concederci qualche coccola diventa un piacere senza paragoni. Pensare di poter stare al caldo, protetti dal freddo, magari davanti una tazza di tè caldo e qualche biscottino può rendere felici.

Anche quando vogliamo avere degli indumenti pratici in casa, dovremmo scegliere i materiali che non ci fanno sentire estremamente freddo. Infatti, non è proprio il massimo stare in tuta e pigiamone, effetto “yeti”, sarebbe opportuno, piuttosto, indossare un elegante completo avvolgente e caldo per l’inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per molti, il vero problema è avere i piedi congelati. In questo caso non dobbiamo sottovalutare questo malessere, che può farci percepire ancora più freddo. Contemporaneamente, poi, bisogna pensare alla praticità, al benessere del piede, che deve respirare, al comfort, senza dimenticare mai lo stile e un pizzico di originalità.

La tentazione di indossare pantofoloni di pelo ingombranti è grande, ma poi potremmo anche rischiare che la puzza diventi davvero insopportabile. Effettivamente, molti materiali che definiamo “pelosi” non sono proprio il massimo per stare al caldo, con stile, il sudore verrà totalmente assorbito e il cattivo odore non andrà via facilmente.

Piedi caldi e mai puzzolenti con queste pantofole invernali comode e stilose di grande tendenza

Per mantenere un certo stile classico, senza dimenticare l’estrema comodità, potremmo optare per un modello realizzato con suola in memory foam. Oltre a dare sollievo ai piedi doloranti e stanchi, potrebbe anche agevolare una migliore postura ed evitare la formazione di calli.

In commercio esistono varie tipologie che riprendono la forma di un mocassino rivisitato, imbottiti di diversi materiali di qualità, antiscivolo, chiuse o aperte e lavabili in lavatrice. I prezzi partono da circa 15 euro, a seconda del tipo di modello più ricercato e sofisticato.

Un altro tipo di pantofola molto alla moda è a stivaletto, ma molto morbido e confortevole, dallo stile street e giovanile, spesso imbottito in lana cotta e scamosciato fuori, con suola antiscivolo e anche memory foam. Più o meno aderenti, senza lacci, potremo scegliere tra una vasta gamma di marchi e colori con prezzi accessibili.

Casual

Ancora più casual, informali e con un tocco di stile, con soletta memory foam e antiscivolo, il modello che sembra una scarpa, con suola spessa 2 cm. Realizzate con materiali impermeabili, effetto piumino, fuori e molti caldi all’interno, sembrerebbero delle scarpe da passeggio, sprovviste di lacci e super comode.

Molto utili per chi ha un giardino o uno spazio esterno, potremo uscire con le ciabatte con disinvoltura, senza dover ogni volta indossare altri modelli. Così potremo avere piedi caldi e mai puzzolenti con queste pantofole invernali comode e stilose di grande tendenza.