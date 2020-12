Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quante volte nel preparare purè o patate al forno, abbiamo finito per buttare le bucce? Uno spreco incredibile! Le bucce di patata infatti contengono la maggior parte dei principi nutritivi dell’alimento: fibre, potassio, manganese, vitamina C e B 6. Perché scartarle? Con un po’ di fantasia invece si può preparare un aperitivo sorprendente e low cost con chips croccanti di bucce di patate piccanti. Prima di iniziare, un consiglio: sarebbe opportuno per questa ricetta preferire, patate biologiche quindi non sottoposte a trattamenti chimici. La buccia infatti, è la parte dell’alimento che più assorbe e trattiene sostanze indesiderate che possono far male alla salute. Dopo questa doverosa premessa, possiamo cominciare, munirsi perciò di un pelapatate ben affilato e di una teglia piuttosto larga.

Ingredienti

a) Bucce di patate, quelle di cui si dispone;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) q.b. sale;

c) q.b. pepe;

d) q.b. paprica.

Un aperitivo sorprendente e low cost con chips croccanti di bucce di patate speziate. Ecco la preparazione

Lavare con cura le patate, strofinandole per bene, in modo da liberarle da tutti gli eventuali residui di terra. Quindi pelarle e disporre le bucce ordinatamente nella teglia. E’ importante fare attenzione a non farle accavallare, ne potrebbe risentire la croccantezza. Cospargerle con sale, pepe, paprica e un filo d’olio, ma senza esagerare perché verranno comunque croccanti. Infornarle ad una temperatura di 180° per circa 20 minuti. E’ opportuno tenerle d’occhio, lo spessore infatti può fare le differenza nella cottura pertanto potrebbero richiedere più o meno del tempo previsto.

Una volta sfornate, servirle ancora calde, magari accompagnandole con della maionese o una salsa garlic e un buon drink. Qualora la paprica non fosse gradita può essere sostituita da una spolverata di pecorino grattugiato. Una variante della stessa ricetta, ma decisamente più calorica è la versione fritta delle stesse. In questo caso le bucce andranno immerse poco alla volta, in una capiente padella con 1 litro di olio di arachidi bollente. Raggiunta la cottura giusta, vanno tirate via dall’olio e adagiate su della carta assorbente, infine condite come sopra e magari servite in un cartoccio.

Un aperitivo sorprendente e low cost con chips croccanti di bucce di patate speziate, permette di accogliere gli ospiti in modo simpatico ed economico, una ricettina semplice, veloce e gustosa.