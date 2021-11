Questa stagione autunnale, nelle sue giornate grigie e fredde, ci regala uno dei prodotti fondamentali della dieta mediterranea. La raccolta delle olive e la conseguente spremitura ci regala l’olio che, nei primi 4 mesi, possiamo definirlo novello. Si caratterizza soprattutto per il suo sapore pungente, amarognolo e sapido rispetto a quello più maturo. Proprio per questo il miglior modo per assaporarlo è a crudo. Il primo modo che viene in mente per mangiarlo è sicuramente la classica bruschetta. Una fetta di pane bruscata, a chi piace un po’ di aglio strofinato e un bel filo di olio nuovo; niente di più facile e immediato. Sta ad ognuno di noi arricchirlo, se vogliamo, ad esempio con pomodorini o mozzarella, insomma spazio alla fantasia.

Vedremo ora anche delle ricette, leggermente più elaborate, che saranno un’esplosione di sapore se le condiamo con il grintoso olio appena ottenuto. Infatti, non solo con la bruschetta, l’olio nuovo lo possiamo assaporare con queste gustose ricette facilissime da realizzare. Tutte preparazioni che hanno origine nella tradizione regionale e contadina; per questo molto semplici, con ingredienti poveri e sapori decisi.

Pancotto

Ingredienti per 4 persone:

500 gr di pane raffermo;

400 gr. di verdure miste di campagna (cicoria, biete, ecc.);

5 pomodori;

3 patate medie;

1 zucchina;

sale, aglio e olio nuovo.

In una pentola capiente portare a bollore abbondante acqua salata e aggiungere per prime le patate a dadini insieme a 2 spicchi d’aglio. Dopo circa 10 minuti aggiungere l’erba campagnola, le zucchine a pezzetti e, ripreso il bollore, i pomodori spaccati a metà. Quando tutte le verdure risulteranno morbide, inserire il pane a pezzi che assorbirà l’acqua diventando tenero. A cottura ultimata scolare il liquido in eccesso e, trasferito il pancotto in una pirofila, irrigare con abbondante olio nuovo.

Farinata di cavolo

Ingredienti per 2 persone:

140 gr farina di mais;

350 gr di cavolo nero;

mezzo cucchiaio di concentrato di pomodoro;

scalogno, aglio, sale, pepe e olio nuovo.

Soffriggere in padella aglio schiacciato in camicia e scalogno tritato in abbondante olio nuovo. Aggiungere ora il cavolo nero fatto a striscioline e privato delle parti più coriacee. Fiamma non troppo violenta. Far andare per circa una decina di minuti, inserendo il concentrato di pomodoro, in modo da far bene insaporire la verdura. Eliminiamo lo spicchio d’aglio e aggiungiamo un litro di acqua calda nella padella e continuiamo la cottura per almeno 30 minuti. Quando il cavolo è ben cotto è il momento di aggiungere gradualmente la farina di mais amalgamando a mano a mano. La consistenza finale è a gusto personale: per una polenta più morbida aggiungere altra acqua calda. Una volta servita finire il piatto con un giro abbondante di olio nuovo.