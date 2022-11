Strepitose le patate al forno se facciamo alcuni abbinamenti da leccarsi i baffi

Ci sono davvero tanti secondi gustosi che possiamo fare per la nostra famiglia o per una cena tra amici. Quando abbiamo invitati a casa cerchiamo sempre di preparare qualcosa di buono ma che allo stesso tempo sia veloce e pratico. Oggi, infatti, vedremo qualche ricetta e qualche idea da proporre in tavola con le patate. Le classiche sono fritte, soprattutto amate dai più piccoli. In realtà, se volessimo un’alternativa più salutare e light andrebbero bene anche al forno.

Benefici delle patate

Sono una fonte pazzesca di potassio e amido. Hanno una funzione simile a quella che svolge la fibra alimentare. Difatti abbasserebbero i livelli di zucchero nel sangue. Questo consente di migliorare la sensibilità all’insulina. Aiuterebbero a controllare gli attacchi di fame, in quanto sono anche un cibo abbastanza saziante.

Sarebbe meglio mangiarle calde o fredde?

Esiste un fenomeno, nella chimica alimentare, che porta l’amido ad essere più facilmente digeribile quando l’alimento è freddo. Dunque a questa domanda si potrebbe rispondere che sarebbe meglio mangiarle fredde, in quanto si ha anche un abbassamento dell’indice glicemico. Aspetto, questo, adatto per chi soffre di diabete, ma ovviamente ricordando sempre di consumarle nelle giuste quantità senza esagerare.

Strepitose le patate al forno se seguiamo queste indicazioni e come cucinare il pollo al forno e non solo

Una volta compresi alcuni aspetti e soprattutto per cosa farebbe bene questo alimento alla nostra salute, concentriamoci sulla cucina. Prendiamo il caso delle patate al forno e vediamo come poterle abbinare per una cena da far leccare i baffi. Un esempio da portare in tavola insieme alle patate al forno è una ricetta non molto conosciuta. Si tratta del polpettone al barbecue.

Come si fa il polpettone al barbecue

Gli ingredienti di questa ricetta sono:

500 g di macinato;

½ cipolla bianca;

b. di pane grattugiato;

3 uova grandi;

2 cucchiaini di ketchup;

1 cucchiaino di salsa barbecue.

Aggiungiamo tutti gli ingredienti dentro una ciotola e mescoliamo il tutto. Impastiamo formando un panetto morbido ed omogeneo. Diamo la forma che preferiamo e mettiamo a cucinare in forno a 180 gradi. Quando cotto, versiamo a cascata altra salsa barbecue per guarnire e possiamo servire insieme alle patate. Possiamo aggiungere a questa ricetta un bel vino per accompagnamento da sorseggiare in tranquillità.

Se ci vogliamo mantenere sulla classica ricetta allora possiamo pensare di preparare il pollo al forno servito con le patate.

Pollo al forno

Per fare il pollo invece ci serviranno:

6 cosce di pollo;

220 ml di vino bianco o rosso;

una cipolla bianca;

2 spicchi d’aglio;

b. di rosmarino;

olio EVO e sale.

Mettiamo le coscette di pollo in una pentola con la cipolla e il vino. Bisogna anche aggiungere un po’ di acqua. Saliamo e aggiungiamo il pepe. Copriamo con un coperchio e cuciniamo per circa 25 minuti. Non appena sarà pronto possiamo mettere il pollo sulla teglia e inserirlo nel forno. Ultimiamo la cottura fino a quando non si formerà la crosta in superficie. Sono davvero strepitose le patate al forno se seguiamo queste ricette assolutamente da provare.