Come in ogni cosa della vita dobbiamo imparare dai migliori. C’è sempre chi riesce a fare meglio di noi in qualcosa e in questo caso si tratta di grandi star del cinema, del teatro e della televisione.

Infatti, ci sono donne che a qualunque età riescono sempre a stupire tutti, sia per la loro audacia sia per la loro gentile eleganza. La cantante Cher, per esempio, ha sempre osato con le acconciature lunghe e non si è mai spaventata del passare dell’età.

Ecco, in molte hanno paura di osare con un capello lungo quando le primavere passate superano le quaranta. Niente di più sbagliato, se si sa come fare e soprattutto se si conoscono alcuni trucchi per migliorarsi.

Certo, Sharon Stone è perfetta anche e grazie ai suoi capelli molto corti. Ognuna ha il suo stile e i suoi gusti, l’importante è saper osare. Riuscire a portare i capelli lunghi anche a 50 o 60 anni non è una sfida impossibile e basta guardare all’esempio di Jennifer Aniston o quelli di Nicole Kidman.

Per la notte di Capodanno poi, possiamo e, anzi, dobbiamo osare. Infatti, saremo strepitose e bellissime a Capodanno con questi tagli perfetti anche a 50 e 60 anni.

Alcuni nomi: Monica Bellucci, Julia Roberts e Demi Moore

Monica Bellucci nella sua recente apparizione americana si è presentata con dei capelli che le scendono ampiamente sotto le spalle. Riga in mezzo e colori che ricordano i ruggenti anni ’70.

Demi Moore, invece, non si presenta solo con il caschetto che l’ha resa celebre in Ghost. La sua acconciatura tipica sono dei capelli molto lisci che le scendono ampiamente sotto le spalle. A volte sceglie anche una variante mossa, ma questo dipende dai vestiti con cui vuole abbinare i capelli.

Julia Roberts, invece, ormai da un po’ di tempo sceglie un taglio abbastanza quadrato ma lungo. Sfila le punte ma le lascia cadere sulla schiena.

Strepitose e bellissime a Capodanno con questi tagli perfetti anche a 50 e 60 anni

Nicole Kidman è una star indiscussa. L’abbiamo recentemente apprezzata nella serie “The Undoing” in cui sfoggiava una folta chioma rossastra e ondulata. I suoi capelli sono ora lisci, lunghi e molto curati.

Qua scopriamo un segreto importante di tutte queste star. Per poter avere dei capelli lunghi e di classe anche superati questi anni, bisogna impegnarsi a curarli sempre.

Spendere un po’ di più sui prodotti di cosmetica e bellezza e osare. Proprio come Viola Davis, che i 50 anni li ha superati da un po’ ma che osa sempre un taglio medio lungo. A Capodanno facciamo proprio come loro e cerchiamo di osare, facciamolo per noi.

