Se avessimo più fantasia potremmo trovare tutto ciò che ci serve. In casa, questa è la vera rivoluzione. Basta riuscire a vedere l’utilità delle cose che abbiamo in maniera diversa.

In questo articolo, infatti, parliamo di come risolvere il problema degli schermi rotti dei nostri smartphone. Il fatto è che ci sono soluzioni più semplici da trovare e altre meno.

Se pensiamo agli stuzzicadenti, pensiamo sicuramente alla pulizia dei nostri denti. Certo, i dentisti ci hanno sempre ripetuto di fare molta attenzione ad usare gli stuzzicadenti. Infatti, possono essere micidiali per le nostre gengive, le potremmo rovinare e far sanguinare. Inoltre, anche il galateo è contro l’uso degli stuzzicadenti.

I più attenti si mettono una mano davanti alla bocca, ma di certo l’uso di questo strumento è criticato. Sarebbe meglio non usarli proprio in pubblico. Infatti, nei ristoranti di classe non si vedono e nemmeno a casa dei nostri amici più alla moda.

Tuttavia, c’è un uso degli stuzzicadenti che è proprio poco conosciuto. Infatti, bastano due stuzzicadenti per avere capelli sempre puliti e pettinati.

Pettine e spazzole

Il pettine e le spazzole sono due strumenti che usiamo spesso di prima mattina. Però, ogni tanto non li usiamo in quanto li vediamo sporchi. Sì, spazzole e pettini se non vengono puliti sono pieni di forfora, capelli morti e cellule della nostra pelle. A volte capita che ci pettiniamo con pettini sporchi e ci troviamo con capelli più spettinati e sporchi di prima.

Se pensassimo di andare a prendere in cucina due stuzzicadenti, risolveremmo il problema in meno di un minuto. Infatti, basta fare attenzione e togliere tutto lo sporco che vediamo proprio con gli stuzzicadenti.

Il fatto è che non basta, però, questo metodo. Per avere pettini e spazzole sempre pulite, ricordiamoci di disinfettarle bene almeno una volta al mese. Avremo così spazzole e pettini puliti ogni mattina, e nessuna scusa per non pettinarci più. Infatti, bastano due stuzzicadenti per avere capelli sempre puliti e pettinati.