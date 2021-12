Siamo oramai sull’uscio della porta del nuovo anno e quindi l’emozione inizia a crescere. Molte, infatti, sono le aspettative riposte nel 2022. In particolare, moltissimi non vedono l’ora di festeggiare insieme a parenti e ad amici e di brindare all’anno che verrà. Vediamo, però, chi avrà la meglio secondo l’oroscopo, proprio in questo periodo. Ebbene, nella settimana di Capodanno, le stelle e tutto il firmamento gireranno a favore di questi 6 segni, all’insegna di passione e romanticismo. I primi due segni che cavalcheranno l’onda della fortuna nei vari settori sono Capricorno e Pesci. Il primo sarà destinato a grandi emozioni perché favorito, ai massimi livelli, dai pianeti. Infatti, per la vita di coppia si prevede un periodo di grande romanticismo, che sfocerà, per taluni, in promesse importanti. Anche sul fronte lavorativo ed economico, poi, si potrebbero registrare delle gratificazioni.

Il secondo segno zodiacale fortunato sarà quello dei Pesci, per cui si prospetta una settimana molto interessante. L’atmosfera di coppia regala una buona intesa, ricca di un inaspettato romanticismo. Sul lavoro, invece, sarebbe prudente non entrare in contrasto con colleghi e superiori, mettendone alla prova la pazienza. Passiamo, poi, a parlare del Toro, per il quale si prospetta una settimana davvero interessante. Quindi, si avranno sette giorni decisamente romantici, con la possibilità di sperimentare nuove emozioni. In ufficio, invece, sarà prudente ridimensionare l’aggressività nei confronti di colleghi e collaboratori.

Altro segno che ne vedrà delle belle sarà il Leone, a cui il Capodanno regalerà una settimana di rinascita. Tuttavia, la sfera amorosa non offre ancora un grande romanticismo ma solo la curiosità di sperimentare nuove esperienze. Sul fronte lavorativo, invece, si avranno grandi soddisfazioni e gratificazioni economiche.

Altri segni baciati dalle stelle nella settimana di Capodanno

Altro segno che avrà soddisfazioni nella settimana alle porte è la Bilancia. Le gratificazioni, però, non proverranno tanto dalla sfera amorosa, anche se si manterrà un buon dialogo con il partner. Nell’ambito lavorativo, invece, potrebbero arrivare delle importanti ed emozionanti novità. Infine, passiamo allo Scorpione, che manterrà un fare malizioso per il Capodanno 2022. Comunque, in coppia si godrà di una certa passione e questo riguarderà anche i single. Sul fronte professionale, invece, si consiglia di non avanzare eccessive pretese nei confronti di colleghi e superiori.