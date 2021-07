È risaputo che la frutta fa bene al nostro organismo per le sue proprietà benefiche. In particolare in estate mangiare questi cibi aiutano a reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con il sudore. Ovviamente sarebbe buona abitudine mangiarne con regolarità tutto l’anno per il nostro benessere.

È vero però che non tutti i frutti hanno le stesse proprietà e ne esistono alcuni che sono più forti in tal senso rispetto ad altri. In un nostro precedente articolo Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa avevamo visto che questi 3 sono i primi frutti più salutari al Mondo. Nelle prossime righe invece vedremo come nei 20 frutti più salutari al Mondo questi 3 combattono glicemia alta e colesterolo. Nello specifico ci riferiamo alle fragole, al durien e al limone.

I benefici delle fragole

Per quanto riguarda il primo frutto possiamo dire che possiede moltissimi sali minerali quali il manganese, il potassio l’acido folico e tanta vitamina C. Inoltre alcuni studi hanno messo in risalto come questo frutto probabilmente possa aiutare a non avere picchi glicemici riducendo anche la possibilità di malattie croniche. Inoltre le fragole sembra che possano avere anche proprietà anti tumorali.

Nei 20 frutti più salutari al Mondo questi 3 combattono glicemia alta e colesterolo

Passando, invece al durien, si può dire che è conosciuto con il nome di re della frutta perché basta berne una sola tazza per avere circa l’80% di fabbisogno giornaliero di Vitamina C. Anche questo frutto contiene tanti sali minerali fra cui: acido folico, magnesio, vitamina B, manganese e tanti antiossidanti.

Il limone, infine, è fra i re della vitamina C e aiuta moltissimo la salute del cuore perché abbassa la pressione sanguigna e il livello di colesterolo. Inoltre ci sono alcuni studi che metto in evidenza come consumare il limone possa aiutare molto chi è in sovrappeso. Ovviamente è sempre bene bilanciare il consumo di frutta all’interno di una dieta equilibrata e adatta alle nostre esigenze.

Anche se questi sono fra i frutti che contengo le maggiori proprietà benefiche è sempre bene consultarsi con uno specialista. In questo modo si è più tranquilli nell’evitare problemi inaspettati.

