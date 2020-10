Con il mare che ormai sta diventando solamente un ricordo, anche la gara per essere pronti alla prova costume non sembra più essere una preoccupazione. La maggior parte di noi, infatti, tende, in questo periodo dell’anno, a prestare meno attenzione alla bilancia.

Aspettare, però, la fine delle vacanze natalizie per cercare disperatamente una dieta miracolosa potrebbe rivelarsi un piano fallace. Con qualche accortezza su ciò che mangiamo, e beviamo, si può mantenere il proprio peso forma in tutti i mesi dell’anno, senza particolari sforzi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La dieta mediterranea

La cucina italiana rappresenta il massimo esempio di dieta mediterranea. Gli alimenti presenti nei cibi che assumiamo tutti i giorni ci facilitano, rispetto ad altre cucine, nel mangiare cibi sani. Ciò che è importante, dunque, oltre alla moderazione nel cibo che si assume, è capire come concordare la nostra dieta con l’attività fisica.

Il problema, tuttavia, può sorgere nel momento in cui assumiamo in grandi quantità quelle che vengono definite calorie vuote. L’alcol e gli zuccheri semplici sono l’esempio perfetto.

Infatti, tramite l’assunzione di alcolici, il nostro organismo ingerisce delle calorie che non hanno nessun apporto nutritivo e che, dunque, non servono al nostro corpo. Ed ecco perché niente è peggio di bere alcol mentre si è a dieta.

Come fare dunque se si vuole bere?

Il segreto, come in tutte le cose, risiede nella quantità e nella regolarità. Gli zuccheri semplici, di cui l’alcol è composto, sono il nemico numero uno del dimagrimento. Questo non vuol dire, però, che non si possa fare un’eccezione alla regola. L’importante è capire come farlo. Se di tanto in tanto si desidera consumare una bevanda alcolica, è meglio, ad esempio, optare per un bicchiere di vino rosso invece del bianco. Inoltre sarebbe meglio evitare la birra ed i superalcolici.

Consumare alcol in grandi quantità è paragonabile ad esagerare con il cibo. Con l’aggravante di non apportare al proprio organismo nessun beneficio nutritivo. Ecco, dunque, perché niente è peggio di bere alcol mentre si è a dieta. Nonostante ciò, se consumato solo in alcune occasioni, e scegliendo le bevande giuste, si potrà continuare a beneficiare del regime dietetico che si sta seguendo.