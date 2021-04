La cipolla è uno degli ingredienti base della cucina internazionale. Senza di essa molte ricette non sarebbero così gustose, perdendo di sapore. Ma ciò che non sappiamo, è che la cipolla nasconde molti altri usi. Tra i più strabilianti troviamo l’uso di questo bulbo come rimedio naturale per il corpo.

Si sta parlando proprio di usare la cipolla come cosmetico. Gli antichi avevano già scoperto le proprietà benefiche della cipolla. Molte sono le ricette di bellezza tramandate nel tempo. Grazie a 3 di esse, sarà straordinario scoprire che questo comune ortaggio è anche uno dei migliori e più economici cosmetici di bellezza.

Pelle morbida e immacolata

È bene sapere che, l’uso della cipolla come trattamento di bellezza e benessere per il corpo è riconosciuto dalla medicina contemporanea. Numerosi studi su questo ortaggio ne hanno rivelato gli enormi benefici sul corpo.

Tra questi, in particolare a condurre la ricerca è la National Onion Association. Questa società scientifica si occupa di condurre studi sull’uso benefico dei principi attivi contenuti nelle cipolle. Per esempio, è stato dimostrato che la cipolla a contatto con la pelle favorisca il ricambio cellulare. Pertanto, si è pensato di utilizzarla in un peeling a base di yogurt bianco, miele e cipolla tritata. Il risultato è una pelle levigata e luminosa.

Il composto si massaggia sulla pelle per 5 minuti e si risciacqua. La polpa della cipolla può essere sostituita col succo e mescolata all’amido di riso. In questo caso si può utilizzare anche come maschera. Risciacquare dopo 6-7 minuti con acqua tiepida. Se si ha una pelle sensibile, è bene consultare il proprio medico prima dell’uso del rimedio.

Dalla pelle si passa ai capelli. In questo caso, sfruttiamo l’acidità della polpa della cipolla. Grazie a essa i capelli vengono nutriti, puliti in profondità e resi luminosi. Gli ingredienti per la maschera sono: olio di mandorle dolci, olio di cocco, cipolla tritata. Dopo aver mescolato i 3 ingredienti in parti uguali, il composto deve essere cosparso sul capello.

Si lascerà la maschera a riposo per mezz’ora minimo. È consigliato avvolgere i capelli nella pellicola trasparente per un risultato migliore. In fine, eliminare la maschera con l’acqua tiepida ed effettuare uno o più shampoo

