Non ci sono proprio storie, il take away è un modo davvero comodo e veloce per mangiare senza bisogno di cucinare o andare a fare la spesa. In questo modo però produciamo una grande quantità di rifiuti senza quasi rendercene conto. Scarti che invece potremmo benissimo trasformare rendere di nuovo utili. Vediamo allora assieme perché non butteremo mai più i rifiuti del take away grazie a queste sorprendenti tecniche di riutilizzo.

Riutilizzare le bacchette del sushi

Per prima cosa potremo sempre riutilizzare le bacchette dei ristoranti cinesi e giapponesi: proprio per questo non dovremmo mai buttarle. Oltre, infatti, a poterle sempre lavare e riutilizzare direttamente come posate, possiamo anche usarle per creare dei sostegni per fiori e per piantine. Oppure, a patto di averne accumulate in grande quantità, potremmo sempre realizzare delle fantastiche tovagliette e stuoie per i piatti.

Riciclare le vaschette in alluminio

Un altro fantastico oggetto che puntualmente viene gettato nella spazzatura ma che, invece, non dovremmo mai buttare sono le vaschette in alluminio. Queste, infatti, possono essere utilizzate per surgelare gli alimenti in delle praticissime monoporzioni da scongela poi singolarmente a seconda dell’evenienza. Allo stesso modo, potremmo anche usarle per la cottura di alcuni alimenti nel forno o ancora come stampini per budini e semifreddi. Riuscendo così non solo risparmiare tempo e denaro, ma anche a ridurre il numero dei rifiuti che si producono mangiando da asporto.

Bicchieri di plastica usa e getta

Per finire, un altro oggetto che tipicamente buttiamo tra i rifiuti del take away, possiamo riciclare anche i bicchieri in plastica usa e getta: utilissimi per congelare salse e sughi fatti in casa; per essere utilizzati in giardino come semenzali; ma anche, capovolti a testa in giù e opportunamente forati, per diventare delle piccole serre a protezione di piantine giovani e di nuovi germogli.

Erano proprio questi i motivi per cui non butteremo mai più i rifiuti del take away grazie a queste sorprendenti tecniche di riutilizzo.

