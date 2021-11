L’atmosfera natalizia sta già iniziando ad allietare le nostre giornate e molti di noi si stanno chiedendo come sarà questo Natale 2021. Nessuno può saperlo con certezza, ma se abbiamo bisogno di qualche indicazione forse è il momento di chiedere una risposta alle stelle. E ci sono straordinarie notizie per questi 3 segni zodiacali perché il Natale porterà soldi, fortuna e bellissime sorprese. Vediamo quali saranno e quali sono i segni più fortunati del periodo. Se ci siamo anche noi, dobbiamo prepararci per quella svolta che magari attendevamo da tanto tempo.

Per i nati sotto il segno dell’Ariete è in arrivo un Natale molto ricco, sia a livello economico che di soddisfazioni personali. Gli Ariete si sentiranno pieni di energia e voglia di fare, e finalmente otterranno il riconoscimento tanto atteso per gli sforzi fatti. Ottime notizie anche per i single. Proprio a cavallo tra il 25 dicembre e i primi giorni di gennaio potrebbe arrivare l’amore che cambia la vita.

Grandissime novità in arrivo anche per i Leone. I Leone hanno vissuto momenti difficili nei mesi scorsi a causa del loro egocentrismo spesso esagerato. Ma finalmente intorno a Natale arriverà anche l’equilibrio che mancava. Un vero e proprio toccasana per l’umore. Sul fronte lavorativo non mancheranno nuovi accordi o proposte e chi ha un impiego già consolidato potrebbe ricevere importanti gratificazioni economiche. È un momento di rinascita in cui i Leone dovranno tagliare i rami secchi, che cercheranno di rallentare la loro risalita. In amore la situazione resta positiva con le coppie consolidate, che riscopriranno l’intimità, anche sotto le lenzuola.

Sarà un Natale d’oro per il Cancro

Forse il segno più fortunato in assoluto di questo Natale 2021 sarà quello del Cancro. I Cancro sono i più tradizionalisti dello zodiaco e attendono sempre con gioia questo periodo dell’anno. E questa volta hanno ottime ragioni per farlo. Sono, infatti, in arrivo novità assolute in ambito familiare mentre i single potrebbero vivere un appassionante colpo di fulmine il 31 dicembre.

Le finanze sorridono e le soddisfazioni economiche non mancheranno. Se sono in previsione spese importanti, la seconda metà di dicembre è il momento perfetto per programmarle. Le perdite verranno prontamente appianate da nuove entrate ancora più grandi, derivanti dalla chiusura di ottimi accordi di lavoro. Davvero un momento magico per i Cancro che con la loro energia non avranno problemi a caricarsi sulle spalle l’organizzazione di pranzi e cene natalizie.

