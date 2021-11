Un buon trucco riesce a camuffare piccole rughe, ingrandire un occhio troppo piccolo, rimpolpare le labbra e scolpire il viso. Basta solo puntare sui prodotti giusti e conoscere le migliori tecniche per ottenere tutti questi vantaggi in neanche 15 minuti.

Tutto parte da un buono studio dei prodotti più adatti alla propria pelle e alle sue caratteristiche, anche quando si tratta di ombretto. Allora, chi vuole uno sguardo intenso e occhi brillanti deve assolutamente conoscere questi trucchetti salva ombretto, che daranno una svolta al proprio make up.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per valorizzare lo sguardo e ottenere occhi ipnotici, ad esempio, è questo il trucco famosissimo che spopola sui social. Tutto parte necessariamente, però, dalla scelta dell’ombretto perfetto, in termini di texture, consistenza e tipologia di prodotto.

Il giusto ombretto che fa realmente la differenza

La buona notizia è che l’ombretto perfetto per il proprio occhio sicuramente esiste. Quelli in crema, in stick e tutti gli altri esistenti, però, rispondono a esigenze diverse. Questo non deve sorprendere, perché con il giusto ombretto è possibile, ad esempio, rimediare a un occhio incappucciato, cadente, a palla o troppo vicino all’altro.

La tipologia più frequente di ombretto è quello in polvere, pensato per ottenere un risultato super professionale. Tuttavia, non dovrebbe usare l’ombretto in polvere chi ha la pelle troppo secca o, al contrario, troppo grassa. Il rischio è che il prodotto finisca nelle pieghette dell’occhio. Per evitarlo è possibile usare un velo di cipria o stendere prima un primer.

Dovrebbe usare l’ombretto in crema chi deve idratare le palpebre. Questo è strategico, in particolare, per le over 50. Per farlo durare di più basta applicare un siero idratante prima di primer e ombretto.

Chi vuole uno sguardo intenso e occhi brillanti deve assolutamente conoscere questi trucchetti salva ombretto

L’ombretto in stick serve a ottenere un risultato super preciso ed è perfetto per chi ha poco tempo per truccarsi. Ed è possibile, addirittura, usarlo come eyeliner colorato.

L’ombretto in mousse è utilissimo per modulare l’intensità dello smokey eyes. Va benissimo anche per le meno esperte, perché non crea fastidiose macchie dovute all’accumulo di prodotto.

Per finire, esiste l’ombretto liquido per un effetto più leggero, utilissimo in alcune zone come la parte di palpebra sotto l’arcata sopraccigliare. Questo è pure ben resistente a freddo e ad alte temperature.

Approfondimento

Chi ha occhi castani o verdi e vuole ringiovanire lo sguardo anche dopo 50 anni dovrebbe truccarsi così.